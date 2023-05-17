Турне «России 25» Ротенберга закончилось. Такие матчи сборной точно лучше, чем ничего

Закрывать национальную команду в такие времена было бы плохой идеей.

Результаты матчей сборной «Россия 25»

Челябинск

2 мая. «Россия 25» — Белоруссия — 4:0

3 мая. «Россия 25» — Белоруссия — 6:2

Астана (турнир Qazaqstan hockey open 2023)

5 мая. Казахстан — «Россия 25» — 0:3

6 мая. Белоруссия — «Россия 25» — 7:4

Красноярск

9 мая. «Россия 25» — Белоруссия — 5:1

Тула

12 мая. «Россия 25» — Белоруссия — 4:1

13 мая. «Россия 25» — Белоруссия — 2:1 ОТ

Минск

15 мая. Белоруссия — «Россия 25» — 3:2

16 мая. Белоруссия — «Россия 25» — 2:3

Серия игр сборных России и Белоруссии превзошла ожидания, оставив в целом приятное впечатление. Даже у самых циничных критиков не найдется ни одного аргумента против заполненных трибун на аренах в Челябинске, Красноярске и Туле. Национальная команда в нынешнем виде, когда по объективным причинам и близко нет возможности пригласить всех сильнейших, по-прежнему очень популярна в стране. Возможно, в следующий раз стоит подумать об изменении формата, чтобы придать турне больше динамичности. Но это тот случай, когда хочется к чему-нибудь придраться. Поддерживать в России интерес к хоккею в начале мая изначально не может быть плохой идеей.

Как и в любом соревновании, даже если это банальный «дыр-дыр» во дворе, важно оказаться всех сильнее. Россияне закономерно взяли верх, хотя временами им приходилось совсем непросто. Особенно в финальной части турне, когда команда Дмитрия Квартальнова сыгралась и получила подкрепление. В минских матчах белорусы смотрелись куда солиднее, чем полторы недели назад. Запоминается, как и всегда, больше всего последнее — победа, вырванная в драматичной концовке заключительной встречи, подвела красивую черту под дебютной серией.

ФХР

Существует очень простая методика для оценки любого события. Если сомневаешься относительно его пользы и значимости, то попробуй с чем-нибудь сравнить. Футбольная сборная России в условиях международной изоляции тоже обречена встречаться с далеко не самыми мощными соперниками. Но послевкусие после матчей было отвратительным, а игрокам и главному тренеру Валерию Карпину приходилось оправдываться, порой даже стыдясь, за унылый «перформанс». Складывалось ощущение, что заставить футболистов показать что-то пристойное реально только с введением палочной дисциплины. Однако о «закрытии сборной» никто и речи не ведет.

Хоккеисты номер отбывать не могут по определению. Для молодежи матчи в свитерах с гербом на груди всегда особенные. В этом убедился много лет назад и с тех пор ни разу не разочаровался.

Роман Ротенберг, дебютировавший в новой роли, оказался на своем месте и упреков не заслужил. Временами он очень эмоционально вел себя на скамейке и сыпал цветастыми фразами в общении с журналистами. Это могло показаться перебором, учитывая статус соревнования. Но ему эта серия была очень важна. За дело он горел всей душой, попутно создавая массу медийных поводов — от хождения по бортику до ярких, пусть и не всегда бесспорных цитат.

Роман Ротенберг. ФХР

Мнение о том, что институт сборных надо закрыть до лучших времен, пока Россия не вернется на международную арену, сейчас в лучшем случае можно воспринимать как глубокое заблуждение, в худшем — сознательное вредительство и неумение мыслить на шаг вперед. Исторически в нашей стране сложилось так, что именно национальная команда, а не клубы, в большей степени определяет развитие хоккея. Возможно, это не идеальная модель, но если она неплохо работала, то зачем ее уничтожать? Гробить индустрию, которая выстраивалась годами, своими же руками — путь в никуда. Особенно если нечего предложить в качестве серьезной альтернативы.

Сборная — это ведь не только об игре, а еще о карьерных ориентирах и личном развитии. Для любого юного хоккеиста мечта выйти в свитере национальной команды на глазах тысяч своих болельщиков служит отличной мотивацией на годы вперед. Предположим, ее уберут на неопределенное время. Тогда вместо очевидной и всем понятной идеологии придется искать какую-то объединяющую мысль. Какой она может быть — быстрее уехать в Северную Америку? Эти болезненные процессы хоккейная Россия проходила в 1990-е, когда долгие годы находилась в глубоком упадке.

ФХР

Глобальное возрождение началось с побед сборной России в Квебеке-2008 и Берне-2009. Те успехи поспособствовали стремительному взлету КХЛ. Развивать хоккей можно и нужно через клубы. Однако меня всегда возмущало, когда стороны вместо поиска консенсуса ставили вопрос ребром. На сто процентов уверен, что десяток дополнительных матчей в регулярном чемпионате в глобальном смысле ничего нового и полезного отечественному хоккею дать не могут.

Помимо идеологического существует и прагматичный подход к нынешней проблеме. Нет сборной — уходят мощные спонсоры. Последующее снижение финансирования ФХР отрицательно скажется на развитии хоккея на всех уровнях. Турниры, сборы, программы подготовки, тренировочные лагеря, обучение специалистов, маркетинг и многое другое — все стоит приличных денег. И если сборная России нужна была хотя бы для этого, то ее нужно беречь как любимого ребенка. Другие выводы по итогам нынешней серии сделать сложно. Давайте сохраним хотя бы то, что есть. Так будет легче пережить смутные времена.