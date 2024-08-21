Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»

Во вторник вратарю, выигравшему в этом году Кубок Стэнли в составе «Флориды», вручен приз лучшему российскому хоккеисту сезона в рамках премии, организованной «СЭ».

В начале августа мы подвели итоги премии «Лучший хоккеист России» — масштабного голосования 60 ведущих журналистов, комментаторов и блогеров, представляющих все крупнейшие СМИ. В главной номинации, в которой нужно было выбрать сильнейшего игрока прошлого сезона (учитывались представители и НХЛ, и КХЛ), первое место занял голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Несмотря на фантастические бомбардирские подвиги Никиты Кучерова и Артемия Панарина, именно Сергей стал главным триумфатором сезона-2023/24. Он был хорош и в регулярке, попав в тройку номинантов на «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу гладкого чемпионата, а про плей-офф и говорить нечего — победный Кубок Стэнли в статусе главной звезды «Пантерз», несколько умопомрачительных матчей, в том числе в финальной серии с «Эдмонтоном».

А во вторник в Санкт-Петербурге «СЭ» наградил Бобровского заслуженным призом. Красивую награду из стекла голкиперу вручил руководитель отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Марат Сафин в жилом комплексе, где Сергей проживает с семьей в межсезонье.

Сергей Бобровский (справа) и Марат Сафин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Герой Кубка Стэнли с большим энтузиазмом и благодарностью воспринял полученную награду.

— Безусловно, для меня большая честь быть признанным в своей стране, нашей публикой, нашими журналистами, экспертами. Классно и почетно. Оставлю приз в Санкт-Петербурге, — сказал Бобровский.

— Как проходит отпуск?

— Если до этого у меня шла подготовительная работа, то сейчас — уже углубленная. Август в самом разгаре, надо заниматься. В сентябре поедем в Штаты.

— У вас насыщенная программа в Питере, например, успели потренировать ребят из школы СКА. Как оцениваете их уровень подготовки?

— Наша школа говорит сама за себя. Много российских вратарей есть в разных возрастных категориях. Я работал с маленькими голкиперами, будущими звездами. У них горят глаза: стараются, работают, все в их руках.

— Прошло два месяца с тех пор, как вы взяли Кубок Стэнли. Как спустя время воспринимается победа? Прошла ли эйфория?

— Этот результат уже в прошлом. Радость от победы еще тлеет, но уже идут настрой и подготовка к следующему сезону. Когда шайба упадет на лед в матче с «Бостоном», уже не важно, что было до. Жизнь спортсмена происходит в настоящем.

— Есть ли желание получить такой же приз и в следующем году?

— Безусловно! Конечно, много факторов может повлиять на это. Самое важное — как выглядит команда. Ну а сам стану делать все зависящее, получать удовольствие от хоккея, жить одним днем и наслаждаться игрой.

Редакция «СЭ» благодарит ресторан Taste за помощь в организации церемонии.

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