Голкипер «Флориды» стал лауреатом премии «СЭ».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором принимают участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Премия, которая была основана в 2023 году, определяет лучшего игрока сезона в нашей стране — голосовать можно за представителей как КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира). Единственное условие — наличие у хоккеиста гражданства РФ. Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших — журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

Список всех лауреатов — здесь, полные результаты голосования — на странице проекта.

Убедительная победа Сергея Бобровского в голосовании «СЭ» — самый справедливый исход, какой только можно было изначально представить. Автор этих строк, правда, отдал предпочтение его молодому коллеге Илье Набокову, выдавшему блестящую игру в Кубке Гагарина в свой первый сезон во взрослом хоккее. Ничего не смог с собой поделать, поскольку проигнорировать яркую вспышку уральца было тяжело.

Тогда как Бобровский ближе к финишу карьеры покорил очередную вершину, сделав это местами буднично. Даже отсутствие Кубка Стэнли не поколебало бы его идеальной репутации. Он — красавец, живая легенда и один из лучших вратарей в истории отечественного хоккея. Как с этим можно поспорить?

У последнего достижения сибиряка есть предыстория, которая еще не успела позабыться. Каких-то года полтора назад российский вратарь, казалось, уже отправился с ярмарки, а единственным радостным моментом была десятимиллионная зарплата.

Тогда этими деньгами игрока попрекали, причем по делу. Большой контракт — большая ответственность. Бобровский, угодив в игровой кризис, не обозлился на мир, не искал виноватых вокруг и не переставал работать над собой. Этим он и вызывает симпатию на протяжении многих лет. Его невозможно ненавидеть даже после плохого матча — только сопереживать.

Фото USA Today Sports

Красивый сюжет, нещадно эксплуатируемый киностудиями на всех континентах с падением на дно, преодолением себя и возвращением в число лучших, никогда не надоест. В этом и заключается сущность большого спорта, когда надо изо дня в день доказывать свое право быть в топе. Бобровский смог возродиться в солидном возрасте — уже за 30, что делает произошедшее еще значимее. Шесть лет назад по схожему пути прошел Александр Овечкин.

Голый по пояс, с российским флагом на плечах вратарь, во время чемпионского парада «Флориды» отбивающий пятюни обычным болельщикам, продемонстрировал русскую душу нараспашку. В один из самых ярких моментов своей спортивной жизни он на несколько часов ушел от своего образа невозмутимого и максимально правильного человека. Это подкупило. Особенно во времена, когда все российское в спорте негласно находится под запретом. Бобровский нарушил его, но ему и слова никто не сказал.

Имидж работяги и очень земного человека без намека на пафос, звездность и постоянное место в рубрике «светские новости» — это наглядный пример для подражания. Сколько себя помню, ни разу и никто не сказал в адрес вратаря хоть одно плохое слово. Только в далекой юности еще в Новокузнецке была пара историй, которые типичны для любого человека в молодые годы. Кто из нас не любил красиво потусить в таком возрасте? Но с тех пор Бобровский не давал усомниться в своем профессионализме. Иначе бы он не вырос в одного из лучших в своем деле.

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