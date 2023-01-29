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29 января, 23:00

«Незадолго до смерти приснились его похороны». Один из лучших игроков Латвии умер во время матча

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Жолток.
Фото «Прессбол» (Минск)
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Трагическая история нападающего Сергея Жолтока.

Пришел в хоккей только в девять лет

Сергей Жолток родился 2 декабря 1972 года в Риге. В отличие от большинства советских хоккеистов, на коньки Сергей встал лишь в девять лет — именно в этом возрасте Жолток пришел на просмотр в рижское «Динамо», за которое болел с раннего детства. Несмотря на отсутствие у мальчика хоккейных навыков, его первый тренер Петр Хмельницкий сумел разглядеть потенциал и взял в команду. Хмельницкому очень понравилось трудолюбие и упорство Сергея. «Зачастую мальчик играл через боль — сильно мучило плоскостопие, так что приходилось надевать специальные супинаторы. Но он терпел и, стиснув зубы, продолжал работать. Я благодарен судьбе за то, что мне довелось с ним поработать», — вспоминал он.

Первые три года в общеобразовательной школе нападающий провел в обычном классе, а начиная с четвертого Сергей был переведен в хоккейный класс. 55-я средняя школа Риги (которая в наше время носит имя Сергея Жолтока) решила создать специальный класс для занимающихся хоккеем, в который вошли 35 ребят со всего города, среди которых был и Жолток. К удивлению многих, конфликтов среди такого большого класса практически не было, ребята были очень дружными и сплоченными.

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Начало профессиональной карьеры

В хоккее у Сергея все складывалось отлично — нападающий много забивал, выделялся мастерством и нестандартным игровым мышлением, за что в 1990 году получил вызов в основу рижского «Динамо». Тот год можно назвать самым удачным и знаменательным в жизни Жолтока сразу по нескольким причинам. Во-первых, Сергей дебютировал в чемпионате СССР. В первом сезоне на высшем уровне нападающий провел 39 матчей, в которых набрал 4 (4+0) очка. На большее рассчитывать было сложно, потому что в команде в то время играли такие мастеровитые нападающие, как Олег Знарок, Александр Белявский, Вячеслав Фандуль и Харийс Витолиньш. Во-вторых, форвард впервые выиграл медали юниорского чемпионата Европы в составе сборной СССР. На том турнире Жолток стал вторым бомбардиром команды, набрав 10 (6+4) результативных баллов, а советская сборная заняла на турнире второе место, уступив только хозяевам турнира — шведам. В-третьих, сделал предложение своей девушке Ане, с которой он познакомился в Глазове во время выезда с командой.

«Мы заговорили, когда ехали в одном автобусе, обменялись номерами телефонов, а через пару дней созвонились. Это была любовь с первого взгляда!» — рассказывала Анна.

И в-четвертых, в конце 1990 года нападающий впервые получил вызов в состав молодежной сборной СССР на чемпионат мира в Канаде. На том турнире Сергей принял участие в семи встречах, в которых набрал 4 (2+2) очка и снова стал обладателем серебряных медалей.

В сентябре 1991 года СССР распался, поэтому внутренний турнир стал называться чемпионатом МХЛ (Межнациональной хоккейной лиги), а «Динамо» переименовали в «Ригас Старс». В сезоне-1991/92 Жолток провел за команду 27 матчей, в которых набрал 9 (6+3) баллов. В декабре форвард получил вызов на МЧМ и выиграл его в составе сборной СНГ. На том турнире Сергей был ассистентом капитана и внес весомый вклад в победу, набрав 6 (2+4) очков в семи матчах.

Сергей Жолток. Фото "Прессбол" (Минск)
Фото «Прессбол» (Минск)

Переезд в Америку

После окончания сезона Жолток принял решение покинуть Латвию и подписать контракт с «Бостоном», взявшим его на драфте 1992 года под 55-м номером.

«Провел в рижском клубе два сезона, а когда в нашем хоккее начался массовый отъезд игроков, понял, что оставаться в Латвии еще на год бессмысленно. Ведь к тому времени за плечами у меня были два молодежных первенства мира в составе советской сборной, причем в одном из них под руководством Петра Воробьева мы завоевали золото. Меня задрафтовал в третьем круге «Бостон», и в августе 92-го клуб предложил двусторонний контракт по системе «2+1»», — рассказывал Жолток.

Закрепиться сразу в НХЛ у Сергея не получилось — в своем первом сезоне латвийский нападающий провел всего один матч за «Бостон», а все остальное время выступал в составе «Провиденс Брюинз» в АХЛ. Жолток с ходу стал лидером фарм-клуба и был одним из лучших бомбардиров команды. За 70 игр набрал 74 (34+40) результативных балла, но это не помогло «Провиденсу» добиться успехов — команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Спрингфилду» 2-4. Несмотря на высокую результативность, большую часть следующего сезона нападающий снова провел в АХЛ, а за «Бостон», в составе которого тогда выступал Дмитрий Квартальнов, Жолток сыграл лишь 24 раза, набрав при этом 3 (2+1) очка.

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Казалось, в следующем сезоне Сергей будет чаще играть за «Бостон», но случился локаут, а после его окончания форвард так и не получил ни одной возможности сыграть в НХЛ. Летом 1995 года контракт с «Брюинз» закончился, поэтому форвард решил отправиться в «Лас Вегас Тандер», выступавший в Интернациональной хоккейной лиге. В сезоне-1995/96 латвийский нападающий набрал 121 (58+63) очко в 91 матче и вышел вместе со своей командой в полуфинал Кубка Тернера. В начале следующего сезона Жолток перешел в «Оттаву» и наконец сумел закрепиться в НХЛ. Несмотря на неплохую статистику, Сергей достаточно часто менял команды: за восемь лет нападающий поиграл за «Оттаву», «Монреаль», «Эдмонтон», «Миннесоту» и «Нэшвилл». Свои лучшие сезоны Жолток провел в составе «Уайлд» — за три года форвард принял участие в 228 играх, в которых набрал 123 (50+73) результативных балла, а также был капитаном команды. В конце сезона-2003/04 «Миннесота» потеряла шансы на попадание в плей-офф, поэтому Сергей был обменян в «Нэшвилл».

«Я ожидал, что рано или поздно покину команду, — вспоминал Жолток. — Вопрос был в том, куда именно отправлюсь. Теперь все стало ясно. Хорошо, что будет шанс побороться в плей-офф, ведь в моем возрасте каждый сезон уже на вес золота».

За время заокеанской карьеры Жолток побывал на пяти чемпионатах мира в составе сборной Латвии и всегда был лидером, а в 2004-м был назначен капитаном сборной. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что тот чемпионат мира окажется последним для хоккеиста.

Сергей Жолток. Фото "Прессбол" (Минск)
Фото «Прессбол» (Минск)

Первые проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем у нападающего начались в 2003 году — во время одного из матчей «Миннесоты» Жолтоку стало плохо: у форварда закружилась голова, его начало тошнить, он несколько раз терял сознание. Обследование показало, что у Сергея аритмия — нарушение регулярности и последовательности сокращений сердца. Из-за этого Жолток стал регулярно пропускать игры, но врачи заявляли, что ситуация находится под их контролем.

«Я сильно беспокоюсь за свою карьеру. Мне часто становится плохо, и я боюсь, что меня могут отстранить от хоккея», — писал в своем личном дневнике хоккеист.

В сезоне-2004/05 в НХЛ второй локаут, поэтому нападающий был вынужден искать временный клуб. Долгое время Сергей вел переговоры с «Ак Барсом», но стороны так и не смогли прийти к соглашению, поэтому Жолток подписал контракт с командой «Рига-2000», выступавшей в открытом чемпионате Белоруссии.

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Трагическая смерть

3 ноября 2004 года в Минске должен был состояться матч между местным «Динамо» и «Ригой-2000». Ради этой игры в Белоруссию специально приехали родственники Сергея, поэтому матч был очень важен для форварда. Несмотря на то что Жолток пропустил предматчевую тренировку из-за плохого самочувствия, латвийский нападающий принял решение играть, потому что очень хотел выйти на лед на глазах у родственников. За пять минут до конца третьего периода Жолток, держась за сердце, приехал на скамейку и сказал, что ему плохо. Первую помощь хоккеисту начал оказывать массажист, который исполнял обязанности врача команды на том выезде, следом подключилась бригада скорой помощи, но Сергею становилось хуже и хуже. Партнер по команде даже звонил личному врачу Жолтока из Америки, но и его советы не помогли Сергею. Через 55 минут медики констатировали смерть. Хоккеист погиб на глазах у своих родителей.

«Незадолго до смерти Сережи мне приснился ужасный сон — его похороны. И моя дочка Катя потом позвонила мне из Америки и жаловалась на непонятные опасения, как будто скоро что-то плохое произойдет. Надо было уже тогда что-то предпринимать», — рассказывала после смерти мама Сергея.

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