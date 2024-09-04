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Ушел из жизни отец Вячеслава Фетисова. Он привел в хоккей будущего двукратного олимпийского чемпиона

Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вячеслав Фетисов с отцом Александром.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Александру Фетисову был 91 год.

Пресс-служба хоккейного ЦСКА сообщила о смерти Александра Фетисова — отца двукратного олимпийского чемпиона и легенды армейцев Вячеслава Фетисова, а также другого экс-хоккеиста ЦСКА Анатолия Фетисова. Он скончался на 92-м году жизни.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб. Хоккейный клуб ЦСКА приносит свои соболезнования родным и близким Александра Максимовича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении ЦСКА.

«Отец с детства учил: «Делай свое дело хорошо, и все будет получаться»

Вячеслав Фетисов в интервью нередко вспоминал о роли родителей в его становлении хоккеистом. Отец поставил его на коньки в четыре года и направил в хоккейную секцию на окраине Москвы. Александр Максимович искренне поддерживал увлечение сына, несмотря на тяжелое финансовое положение семьи.

«Никогда не забуду, когда я увлекся хоккеем — и родители в какой-то момент поняли, что это всерьез, — вспоминал Вячеслав Фетисов в интервью «Парламентской газете». — На 13 или 14 лет — уже точно не помню — они подарили мне перчатки хоккейные иностранные и шлем. В то время это стоило две зарплаты отца, прекрасно понимаю, что отложить такие деньги родителям было очень непросто. Но, возможно, именно этот подарок стал для меня основополагающим. Это именно такое событие, с которого ты начинаешь стараться стать лучшим в своем деле, первым».

На становлении твердого характера хоккеиста также отразилось воспитание отца, о котором Вячеслав Фетисов тоже вспоминал в разговорах с журналистами. «Меня отец с детства учил: «Делай свое дело хорошо, сынок, и все у тебя будет получаться». Просто, но как же я ему за это благодарен», — делился двукратный олимпийский чемпион в интервью STORY.

Александр Фетисов.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Легенды хоккея поддержали Вячеслава Фетисова

4 сентября на «Фетисов Арене» во Владивостоке состоялся матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума. Сам Вячеслав Фетисов пропустил игру из-за смерти отца. Олимпийский чемпион Валерий Каменский пообещал почтить память Александр Фетисова красивым хоккеем.

«В команде легенд собрался по настоящему боевой состав, — рассказал обладатель Кубка Стэнли «Матч ТВ». — Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Максим Сушинский, место в воротах займет Сергей Бобровский, в этом году выигравший Кубок Стэнли. Должен был сыграть и Вячеслав Александрович Фетисов. Но в его семье случилось горе — ушел из жизни отец.

 
1995 год. Павел и&nbsp;Владимир Буре. «Мне отомстили и отдалили от сына». Памяти Владимира Буре — он брал медали Олимпиад и Кубки Стэнли и вырастил суперзвезду НХЛ

От лица всей нашей команды выражаю соболезнования и искренние слова поддержки. Александр Максимович очень любил хоккей и воспитал одного из лучших игроков в истории. И сам Вячеслав Александрович нас об этом попросил — посвятить игру его папе. Поэтому завтра мы выйдем на лед «Фетисов Арены» и постараемся показать лучший хоккей в память о папе Вячеслава Фетисова».

Хоккей
Вячеслав Фетисов
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