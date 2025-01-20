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«Уйду и жену заберу с собой». Трагическая история любви великого хоккеиста Харламова

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Хоккеист Валерий Харламов с женой Ириной.
Валерий Харламов с женой Ириной.
Фото ХК «Металлург»
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Им обоим предрекли гибель в раннем возрасте.

Валерий Харламов — одна из главных звезд советского хоккея. Он — двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, его дважды признавали лучшим хоккеистом СССР (1972, 1973). Насколько триумфальной была его жизнь, настолько же и трагичной. Началось все со случайной встречи с будущей супругой.

Знакомство с женой

В 1974 году Харламов в ресторане «Россия» познакомился с 19-летней Ириной Смирновой. Уже на тот момент он был звездой, только вот его будущая жена не интересовалась спортом и понятия не имела, с кем познакомилась. Она в тот вечер просто пришла на день рождения к подруге. Там Валерий пригласил Ирину на танец.

Хоккеист предложил подвезти ее до дома, а она посчитала, что новый знакомый работает таксистом, ведь мужчина повез ее на новой «Волге». Лишь спустя время она увидела Харламова по телевизору и узнала своего ухажера.

Роман развивался постепенно. У Ирины была очень строгая мама Нина Васильевна, поэтому она долгое время боялась познакомить ее с Валерием. Но однажды все же решилась и позвала ее на хоккей.

Валерий Харламов. «Несколько раз он умирал». Легендарный Харламов мог не дожить даже до подросткового возраста

«Когда Харламова показали крупным планом, я воскликнула: «Какой мальчик! Достанется кому-то такая красота!» Ира помолчала несколько минут, а потом не выдержала: «Это Валера Харламов, мы встречаемся», — вспоминала потом Нина Васильевна в одном из своих интервью.

Только вот план Ирины провалился. Мама оказалась категорически против романа дочери со спортсменом, который был старше ее на восемь лет. К тому же он много времени проводил на тренировках и часто ездил на турниры. Чтобы больше времени проводить с любимым, Смирнова бросила учебу в Московском энергетическом институте уже после первого курса. Это тоже не радовало строгую маму. Женщина изменила свое мнение лишь тогда, когда ее дочь забеременела.

Хоккеист Валерий Харламов
Фото Валентин Белянчев, архив «СЭ»

Молодая семья

В 1975 году у Валерия и Ирины родился сын, которого назвали Александром. Однако они не спешили регистрировать брак, что для строгой мамы стало настоящим ударом. Женщина переживала, что дочь повторит ее путь и будет одна растить ребенка.

Только вот у звезды советского хоккея просто не было времени на торжества. Постоянные и важные игры то за ЦСКА, то за сборную постоянно меняли его планы.

Валерий Харламов с&nbsp;женой Ириной. Знакомство с таксистом и роковое пророчество: история любви и гибели Валерия Харламова и его жены

После чемпионата мира в Польше, где советская команда взяла серебряные медали, свадьба все же состоялась. На тот момент их ребенку было семь месяцев. Торжество выдалось пышное: праздник провели в ресторане «Звездное небо» в гостинице «Интурист». Медового месяца у них, конечно же, не было. Опять же из-за его постоянных тренировок.

Сначала молодожены ютились в однушке хоккеиста в Тушине, а затем переехали в четырехкомнатную квартиру Смирновых в районе Лефортово. Позже Харламову дали трешку на проспекте Мира, куда он заехал с женой и ребенком.

Роковые аварии

Жизнь Харламова была полна мистики. Иначе никак не объяснить роковые стечения обстоятельств. Еще не прошло и двух недель после их свадьбы, как хоккеист с женой попали в аварию на Ленинградском шоссе. Случилось это в мае 1976-го, когда супруги возвращались домой с дачи. Спортсмен выехал на встречку, обгоняя грузовик. Резко появилась машина, и, чтобы с ней не столкнуться, он свернул по скользкой трассе, и его «Волгу» унесло прямо в столб.

Ирина не пострадала, отделалась лишь небольшими ушибами. Харламову досталось намного больше: он получил ушибы, переломы и сотрясение мозга. Многие считали, что эта авария поставит крест на карьере выдающегося хоккеиста. Однако Валерий перенес несколько операций, восстановился и не только начал ходить, но триумфально вернулся на лед.

Затем в их семье произошло пополнение. Ирина наслаждалась рождением дочери Бегонии и воспитанием сына. Харламов играл на высоком уровне. Казалось, что авария никак не повлияла на их жизнь. Только вот Валерий начал много говорить о смерти... Не раз он упоминал, что рано умрет. «Уйду и жену заберу с собой, слишком люблю ее», — добавлял спортсмен.

Олег Белаковский (слева) и&nbsp;Валерий Харламов (в&nbsp;центре). «Харламов где-то квасил, отправили на перевоспитание. Но когда позвали в «Спартак», Тарасов перепугался и вернул в ЦСКА»

В 1981 году Виктор Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады. Нападающий очень переживал из-за этого. Чтобы любимый муж немного развеялся, Ирина предложила поехать на дачу под Клином. Взяли с собой и ее двоюродного брата Сергея.

Харламов не спал всю ночь и рано утром принял решение поехать в Москву, чтобы успеть на тренировку в 11 утра. 27 августа 1981 года он отправился в путь. За руль изначально должна была сесть Ирина, но ее отговорила мама. Позже она все же поменялась местами с Валерием и повезла мужа и брата в город. Она только недавно получила права, и, как назло, в то утро пошел ливень.

На 74-м километре Ленинградского шоссе их «Волгу» занесло и выкинуло прямо под встречный грузовик. Столкновение было мощным. Хоккеист и брат Ирины погибли на месте. Сама женщина была жива, но прибывшие врачи не смогли спасти ее.

Хоккеисты сборной СССР Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов
Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов.
Фото Global Look Press

Пророчество или судьба?

Когда дочь Бегонита подросла, бабушка рассказала ей шокирующую историю. Оказалось, что в последний день рождения Ирина призналась: цыганка предрекала ей брак с известным мужчиной и смерть в 25 лет. И в тот же вечер Харламов заявил Нине Васильевне, что ранее ему говорили: он погибнет в 33 года. Сестра Валерия Татьяна также подтверждала это.

Валерий Харламов. «Удар был такой, что сердце оторвалось». Сегодня Харламову могло бы исполниться 75 лет

И эти мистические события сбылись. На момент гибели Ирине было 25 лет, а Харламову — 33. Позже еще выяснилось, что Харламова была беременна третьим ребенком.

Удивляет и тот факт, что они погибли на том же участке дороги, на котором попал в аварию в самый первый раз.

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Хоккей
Валерий Харламов
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