Канарейкин оценил уровень новичка «Спартака» Биттена

Экс-главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал переход в московский клуб 26-летнего канадского нападающего Уилльяма Биттена.

Последние 2,5 года 26-летний Биттен играл в системе «Сент-Луиса». Контракт форварда с красно-белыми рассчитан на 1 сезон.

«Статистику мы его посмотрели, теперь будем ждать его появления в команде, как вольется в коллектив и систему. Это игрок хорошего уровня, хотелось бы этот уровень увидеть в КХЛ. Начало сезона покажет, адаптировался он или нет.

Глядя на те трансферы, которые происходят в этом межсезонье в КХЛ, конечно, «Спартаку» для выполнения задач не помешает хороший игрок», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В сезоне-2023/24 Биттен принял участие в 68 матчах АХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач.