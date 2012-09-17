"Торос" переиграл "Рубин"

Нефтекамский "Торос" в овертайме переиграл тюменский "Рубин" в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 4:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) - "Рубин" (Тюмень) - 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Безруков - 1 (Севостьянов, Горшков), 11:35 (0:1 - бол.). Каменев - 2 (Цирулев), 12:40 (1:1). Жмаев - 2 (Козлов), 15:57 (2:1). Акифьев - 1 (Стасюк, Ячменев), 16:10 (2:2). Горшков - 1, 22:15 (2:3). Дубровский - 1 (Сальников, Кокшаров), 40:46 (3:3 - бол.). Дорофеев - 1 (Дубровский, Доронин), 63:05 (4:3).

Вратари: Сохатский - Судницин.