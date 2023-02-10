Александр Крылов рассказал, что рассматривался вариант закрыть команду ВХЛ «Омские Крылья»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о судьбе команды из системы клуба, которая выступает в ВХЛ.

«Обсудили судьбу команды ВХЛ. Были мысли закрыть проект. Он не дал того результата. Было допущено много ошибок, но надо дать еще один шанс.

Мне никто не мог ответить, зачем привлекли в команду ВХЛ вратаря Ахметова.

На следующий год в клубе ВХЛ будут играть исключительно воспитанники академии. Он должен попадать в плей-офф ВХЛ. Но самое главное — нет сотрудничества между ним и первой командой», — сказал Крылов.

В этом сезоне «Омские Крылья» оказались одним из аутсайдеров регулярного чемпионата ВХЛ.