Белов заявил, что некоторые игроки ВХЛ картинно падают

Бывший защитник сборной России Николай Белов поделился впечатлениями от игры в ВХЛ.

«Какие впечатления от ВХЛ? Молодые команды, все бегут и мало кто играет во взрослый хоккей. Некоторые показывают не совсем командный вид спорта, больше единоличный. Хотя есть те клубы, против которых тяжело играть. Силовой борьбы нет вообще. Судейство — 50 на 50. Чуть-чуть подтолкнули, и некоторые игроки картинно падают. Хватаются за ногу, за руку, чуть ли не скорую вызывай. Думаешь, чуть-чуть актерочку подтянуть и можно в кино сниматься. Очень много молодых, но не все успели окрепнуть. Мало взрослых игроков, которые могут объяснить что-то, мотивировать, поделиться опытом. Два-три старших хоккеиста, как минимум, должны быть. Где-то подсказал, где-то дал пинка — несильно. К кому-то надо подойти с юмором, к кому-то — без, у всех разная психология. Сейчас молодежь — поколение интернета. Мы в свободное время обычно вместе собирались, ходили играть в футбол, в боулинг или даже в бар на сплочение. А сейчас молодежь идет в компьютерный клуб. Редко получается собраться вместе, все кучками общаются. И на льду единолично играют, не хватает командного духа. Хотя у нас в «Соколе» тренеры олдскул, советской закалки, стараются сплотить коллектив, если пихают — то всем», — приводит слова Белова «РБ Спорт».