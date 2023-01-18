Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
ВХЛ

Сегодня, 13:08

Бывший хоккеист «Челмета» Подставкин погиб в зоне СВО

Александр Подставкин.
Фото Пресс-служба Смоленской федерации хоккея
Telegram Дзен

Бывший хоккеист «Челмета» Александр Подставкин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на chelyabinskhockey.ru.

Как утверждается в заявлении, спортсмен погиб 28 декабря 2022 года в возрасте 30 лет.

Подставкин играл за «Челмет» до 2015 года, после чего выступал за «Славутич» и чебаркульскую «Звезду» на позиции нападающего. «Звезда» была последней командой в карьере форварда, он покинул клуб летом 2018 года.

Хоккеист был воспитанником «Мечела» — это старое название «Челмета», который с 2012 года является фарм-клубом «Трактора», выступающего в КХЛ.

Читайте также
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Руководство ВХЛ-Б решило не наказывать «Феникс» за провал в подготовке к матчу против ЦСК ВВС