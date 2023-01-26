Экс-хоккеист ВХЛ номинирован на «Оскар». Нападающий «Югры» вспомнил, каким он был на льду

Бывший форвард ВХЛ Максим Арбугаев вместе с сестрой Евгенией Арбугаевой снял короткометражный документальный фильм «Выход» про моржей, который номинирован в 2023 году на «Оскар».

В 19 лет Арбугаев завершил спортивную карьеру и поступил во ВГИК. Бывший одноклубник, ныне форвард «Югры» Артем Воронин рассказал, каким был хоккеистом Арбугаев.

«Мы с Максимом провели вместе сезон в «Крыльях Советов», куда он пришел из детской школы «Русь», где я тоже до девяти лет играл, — цитирует Sport24 Воронина. — Потом, как это обычно бывает, он перешел в школу «Крыльев Советов», где была команда мастеров, и перспективы были явно лучше. После просмотра его сразу взяли, Максим всегда выделялся игрой на ведущих ролях. Он тогда был очень техничным, быстрым и подвижным игроком, который обладал к тому же скромными габаритами. Макс владел бомбардирскими качествами, мог как забить, так и отдать. Год мы провели в одной команде, а дальше он сменил организацию, но куда он ушел, я уже не помню.

В последний раз мы с ним общались по телефону года четыре назад, когда собирались на ежегодную встречу игроков «Крыльев Советов» в Москве. У нас есть традиция встречаться каждое лето в Москве нашим 91-м годом, где мы проводим время вместе, общаемся и обмениваемся новостями. Но так как Макса не было в Москве, он не смог к нам присоединиться. Конечно, будем ждать его этим летом с «Оскаром» или без. Очень рад за него, что он смог найти себя после хоккея и реализовать свои творческие способности. Красавец!".

В сезоне-2009/10 Арбугаев сыграл 34 матча в ВХЛ за «Оренбург», после чего завершил игровую карьеру.