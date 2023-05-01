Епанчинцев назначен главным тренером «Югры»

Бывший главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев возглавил «Югру».

«Вадим Епанчинцев подписал контракт с «Югрой» на год. Задачи будут максимальные», — приводит ТАСС слова гендиректора ханты-мансийского клуба Василия Филипенко.

18 апреля Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура», с которым в сезоне-2022/23 не сумел выйти в плей-офф КХЛ.

Специалист возглавлял «Югру» с 2019 по 2022 год. Под его руководством ханты-мансийская команда в 2021 году стала обладателем Кубка Петрова, а Епанчинцев был признан лучшим тренером сезона.