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Сегодня, 12:25

ФХР передала ВХЛ права на проведение чемпионата России по хоккею

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

«Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне 2024/2025 будет проведен чемпионат России по хоккею среди мужских команд – Всероссийская хоккейная лига», – говорится в заявлении на сайте ФХР.

Состав участников соревнований будет утвержден 12 августа.

25 июля ФХР сообщила, что расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России.

 

Источник: ФХР
Хоккей
ВХЛ
ФХР
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