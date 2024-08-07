ФХР передала ВХЛ права на проведение чемпионата России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

«Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне 2024/2025 будет проведен чемпионат России по хоккею среди мужских команд – Всероссийская хоккейная лига», – говорится в заявлении на сайте ФХР.

Состав участников соревнований будет утвержден 12 августа.

25 июля ФХР сообщила, что расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России.