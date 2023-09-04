Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ

Чемпион мира и финалист Кубка Стэнли Антон Худобин стал голкипером «Сокола» из Красноярска, сообщила сегодня, 4 сентября, пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в нашу команду, Антон!» — говорится в заявлении команды.

В минувшем сезоне Худобин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Его обменяли в команду в марте. В первой части сезона он выступал за фарм-клуб «Далласа» «Техас» в АХЛ. За «Чикаго» 37-летний голкипер провел 1 матч, за «Техас» — 24 игры, отразив в среднем 89,9 процента бросков.