Форвард «Нефтяника» Воронин ответил, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Нефтяника» Артем Воронин заявил, что хотел бы завершить карьеру после выигрыша еще одного Кубка Петрова.

«Хотел бы находиться в команде с амбициями, и если бы мне посчастливилось взять кубок, я бы с чистой совестью [завершил карьеру]. Я и так уже смотрю в будущее, окончил Всероссийскую школу тренеров, знание и опыт позволяют мне двигаться дальше, но хотелось бы еще немного поиграть. Два-три года будут определяющими, Олег Губин и Яромир Ягр — примеры для выигрыша кубка в зрелом возрасте», — приводит ТАСС слова Воронина.

Во вторник Вороник стал двукратным победителем плей-офф ВХЛ, в 2021 году он выигрывал трофей в составе «Югры». Контракт 32-летнего хоккеиста с «Нефтяником» рассчитан до 30 апреля.