Кожевников заявил, что интерес к хоккею в России падает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признался, что интерес в России к хоккею подает.

«Интерес к хоккею в нашей стране падает, но в этом виноваты не мы, а руководители. Мы же смотрим, играем.

Во Всероссийской хоккейной лиге интереснейший финал, его по телевизору показывают? Нет! Да, можно найти трансляцию в интернете, купить подписку, но в целом для народа, для страны? ВХЛ никому не нужен, хотя по накалу лига не хуже Континентальной хоккейной лиги», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В ВХЛ на данный момент финальная серия Кубка Петрова до четырех побед, в которой «Химик» обыгрывает «Сокол» с общим счетом 3-0.