«Кристалл» возвращается в ВХЛ спустя семь лет

Сегодня, 15:37
Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» выступит в чемпионате ВХЛ в будущем сезоне, сообщает пресс-служба команды.
В ВХЛ выступают 26 команд. В первенстве ВХЛ, где последнее время были саратовцы, — 4 коллектива.
«Решение, которое было принято, станет импульсом для развития всего саратовского хоккея. Благодарю за поддержку ХК «Кристалл» и нашей заявки на участие в играх Чемпионата ВХЛ губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Подобное доверие накладывает дополнительную ответственность на клуб. Нам предстоит большая работа по подготовке команды к предстоящему сезону», — написано в сообщении пресс-службы.
В последний раз в ВХЛ саратовцы играли в сезоне-2016/17. По финансовым причинам команда снялась с турнира.