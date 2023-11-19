Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

Сегодня, 10:04

Матч ВХЛ приостановили из-за урагана: на арене отключили свет

Алина Савинова
Telegram Дзен

Матч между «Металлургом» и АКМ в рамках регулярного чемпионата ВХЛ приостановлен из-за урагана.

В Новокузнецке, где проходит игра, наблюдаются сильные порывы ветра (до 35 м/с), а также проблемы с электричеством. На арене погас свет, командам пришлось покинуть лед и уйти в раздевалки.

Отмечается, что экстренные службы оперативно устраняют последствия ураганного ветра, который сносил крыши домов, деревья и переворачивал машины.

По информации пресс-службы АКМ, если до 14.10 по местному времени света не будет, игру перенесут.

Хоккей
ХК Металлург (Новокузнецк)
ВХЛ
0
Читайте также
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дрались даже тренеры (18+)
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Крикунов станет новым главным тренером «Динамо» из Санкт-Петербурга