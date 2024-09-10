Нападающий «Тамбова» Егор Баранов стал автором 5000-й шайбы в истории ВХЛ

Нападающий ХК «Тамбов» Егор Баранов забросил 5000-ю по счету шайбу в истории Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Ростова».

ВХЛ была основана в 2009 году, тогда название расшифровывалось как «Высшая хоккейная лига». Новое наименование турнир получил перед началом сезона-2022/23.

Наиболее титулованным клубом в истории ВХЛ является нефтекамский «Торос», сумевший завоевать 3 Кубка Петрова (до 2017 года — Кубок Братина). Действующим чемпионом является «Нефтяник» из города Альметьевск.