28 октября, 12:35

Павел Зубов стал главным тренером «Рязани-ВДВ»

Анастасия Пилипенко

Павел Зубов назначен новым главным тренером «Рязани-ВДВ», сообщает пресс-служба команды.

Специалист работал в таких клубах, как «Ак Барс», «Сибирь» и «Лада». Он также возглавлял пермский «Молот» и привел команду к победе в регулярном чемпионате ВХЛ, установив серию из 17 побед подряд.

В прошлом сезоне 52-летний Зубов возглавлял «Ладу». Под его руководством команда заняла десятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

В этом году он входил в штаб Бориса Миронова, который возглавил клуб летом. 18 сентября «Лада» рассталась с Зубовым. На тот момент команда сыграла 4 матча в сезоне-2025/26 FONBET КХЛ и набрала 2 очка.

«Рязань-ВДВ» c 19 очками в 18 матчах занимает 20-е место в турнирной таблице ВХЛ.

