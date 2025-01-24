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Сегодня, 17:29

Плющев оценил идею объединения ВХЛ и Экстралиги

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на идею объединить первенство ВХЛ и белорусскую Экстралигу в чемпионат.

По информации СЭ, объединение первенства ВХЛ (третий дивизион российского хоккея, неофициальное название — ВХЛ-Б) и Экстралиги может произойти в сезоне-2025/26.

«Это будет сложно реализовать, потому что класс белорусских команд немного отличается. Объединить — значит, потерять определенные команды. Мало того, и нам придется какие-то клубы убирать, а в регионах у нас любят хоккей, с удовольствием ходят. Поэтому для Белоруссии лучше поддерживать, как говорится, своего собственного производителя. Если бы белорусские клубы хотели участвовать в ВХЛ, они бы подали заявки», — цитирует Плющева Legalbet.by.

В первенстве ВХЛ выступает 5 клубов, а в Экстралиге — 12 команд.

Источник: Legalbet.by
Хоккей
Владимир Плющев
ВХЛ
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