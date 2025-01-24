Плющев оценил идею объединения ВХЛ и Экстралиги

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на идею объединить первенство ВХЛ и белорусскую Экстралигу в чемпионат.

По информации СЭ, объединение первенства ВХЛ (третий дивизион российского хоккея, неофициальное название — ВХЛ-Б) и Экстралиги может произойти в сезоне-2025/26.

«Это будет сложно реализовать, потому что класс белорусских команд немного отличается. Объединить — значит, потерять определенные команды. Мало того, и нам придется какие-то клубы убирать, а в регионах у нас любят хоккей, с удовольствием ходят. Поэтому для Белоруссии лучше поддерживать, как говорится, своего собственного производителя. Если бы белорусские клубы хотели участвовать в ВХЛ, они бы подали заявки», — цитирует Плющева Legalbet.by.

В первенстве ВХЛ выступает 5 клубов, а в Экстралиге — 12 команд.