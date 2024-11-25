Пострадавшего в ДТП вратаря «Челмета» Щетилина отпустили из больницы

Голкипера «Челмета» Алексея Щетилина отпустили из больницы после попадания в ДТП.

25 ноября хоккеист, его супруга и еще несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на тротуар у пешеходного перехода в Челябинске. Водитель скрылся с места происшествия.

«Алексея Щетилина и его супругу отпустили из больницы», — приводит ТАСС ответ пресс-службы «Трактора», в систему которого входит «Челмет».

23-летний голкипер выступает за «Челмет» с лета. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей в ВХЛ.

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