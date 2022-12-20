Руководство ВХЛ-Б решило не наказывать «Феникс» за провал в подготовке к матчу против ЦСК ВВС

Руководство ВХЛ-Б решило не наказывать казанский Феникс за провал в подготовке к матчу против самарского ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба лиги.

«По техническим причинам, связанным с невозможностью обеспечения присутствия на матче бригады скорой помощи, лига приняла решение о переносе матча первенстве ВХЛ № 62 между командами «Феникс» (Казань) и ЦСК ВВС (Самара) с 20 декабря 2022 года на более поздний срок.

Окончательное решение по дате, времени и месту проведения матча будет принято дополнительно", — говорится в заявлении лиги.

Напомним, что матч нельзя было проводить, так как на стадион не приехала машина скорой помощи.