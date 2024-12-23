Семин — о ситуации в «Соколе»: «Мы выберемся из этой ямы, все у нас будет нормально»

Президент красноярского «Сокола» Александр Семин прокомментировал неудачное выступление команды в этом сезоне OLIMPBET — ВХЛ.

«Говорить о том, что мы в какое-то ближайшее время будем пытаться попасть в КХЛ, преждевременно. Пока мы неважно играем, у нас не самые лучшие результаты. Я думаю, мы выберемся из этой ямы, все у нас будет нормально, а дальше будем смотреть, как и куда двигаться», — приводит слова Семина ТАСС.

«Сокол» занимает предпоследнее, 32-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 27 очков в 35 матчах.