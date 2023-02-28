Сергей Цивилев назвал условие, при котором новокузнецкий «Металлург» может вернуться в КХЛ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что новокузнецкий «Металлург» может вернуться в ФОНБЕТ КХЛ только после того, как выиграет ВХЛ.

«Если говорить про возвращение в КХЛ, то все зависит от нашей команды. Как только она займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить о КХЛ. Мы создаем инфраструктуру для хоккея с шайбой в Новокузнецке, где очень сильны традиции этого вида спорта. У нас есть многофункциональный ледовый дворец «Кузнецкий лед», который оборудован по последнему слову техники. В начале февраля была открыта после реконструкции «Арена кузнецких металлургов«. Это объект, на котором могут проводиться матчи не только Континентальной хоккейной лиги, но и турниров самого высокого уровня, включая чемпионаты мира», — приводит ТАСС слова Цивилева.

Новокузнецкий «Металлург» выступал в КХЛ с момента ее основания (2008 год) и до 2017 года. За девять сезонов в лиге клуб ни разу не выходил в плей-офф. С сезона-2017/18 команда выступает в ВХЛ.