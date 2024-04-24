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Сегодня, 09:01

В ФХР назвали невероятно высоким уровень финала плей-офф ВХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) и управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе поделился мнение о финальной серии плей-офф лиги между «Нефтяником» и АКМ (4-0).

«Уровень невероятно высокий, один из лучших за всю историю ВХЛ. Как я сказал хоккеистам, они подняли планку на новый уровень. Невероятная игра обеих команд, невероятный накал. Именно такой искренний, искрометный, по-хорошему яростный хоккей и влюбляет в себя болельщиков. Все четыре игры держали в постоянном напряжении, ребята отдали все, что у них было. Обе команды заслуживали победы в каждой из игр, настолько сильная конкуренция», — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Альметьевский «Нефтяник» во второй раз в истории завоевал Кубок Петрова. Впервые команда стала обладателем трофея в 2016 году, обыграв в финальной серии «Ижсталь» (4-1).

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Нефтяник
ВХЛ
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«Нефтяник» завоевал Кубок Петрова, обыграв АКМ со счетом 4-0 в серии