В ФХР назвали невероятно высоким уровень финала плей-офф ВХЛ

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) и управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе поделился мнение о финальной серии плей-офф лиги между «Нефтяником» и АКМ (4-0).

«Уровень невероятно высокий, один из лучших за всю историю ВХЛ. Как я сказал хоккеистам, они подняли планку на новый уровень. Невероятная игра обеих команд, невероятный накал. Именно такой искренний, искрометный, по-хорошему яростный хоккей и влюбляет в себя болельщиков. Все четыре игры держали в постоянном напряжении, ребята отдали все, что у них было. Обе команды заслуживали победы в каждой из игр, настолько сильная конкуренция», — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Альметьевский «Нефтяник» во второй раз в истории завоевал Кубок Петрова. Впервые команда стала обладателем трофея в 2016 году, обыграв в финальной серии «Ижсталь» (4-1).