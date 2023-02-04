В ФХР взяли ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» на контроль

В ФХР заявили, что федерация взяла ситуацию с выплатой зарплаты игрокам ангарского «Ермака» на контроль.

По информации «СЭ», в клубе Всероссийской хоккейной лиги «Ермак» из Ангарска хоккеистам с октября 2022 года не выплачивают заработную плату.

«В адрес Федерации хоккея России поступило письмо от хоккейного клуба «Ермак», г. Ангарск, выступающего в ВХЛ — Кубке Шелкового пути, о тяжелом финансовом положении клуба. Перед началом текущего сезона клубом были предоставлены финансовые гарантии на участие в соревновании от Администрации Ангарского городского округа, однако на сегодняшний день у клуба имеются задолженности перед хоккеистами, тренерским штабом, персоналом и лигой. ФХР взяла ситуацию на контроль, направила обращение на имя губернатора Иркутской области с просьбой об оказании содействия в урегулировании данной ситуации», — сказано в сообщении ФХР.