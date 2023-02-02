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Сегодня, 15:44

В клубе ВХЛ «Ермак» не платят зарплату с октября

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», в клубе Всероссийской хоккейной лиги «Ермак» из Ангарска хоккеистам с октября 2022 года не выплачивают заработную плату. С осеннего месяца по 1 февраля было всего два платежа: на 10 000 рублей и на 50 000, но не всем игрокам команды.

В клубе также прекратилась оплата квартир и проезд, хотя это прописано в контрактах.

Игроки «Ермака» планировали не выйти на последние матчи регулярного чемпионата. В этом случае по регламенту ВХЛ клуб снимут с чемпионата и подвергнут большим штрафам. Пока же были направлены письма в прокуратуру и трудовую инспекцию.

В случае подтверждения факта невыплаты заработной платы в отношении руководителей «Ермака» может быть заведено уголовное дело.

Хоккей
ХК Ермак
ВХЛ
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