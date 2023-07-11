В «Норильске» сообщили, что в команде будут выступать три доморощенных хоккеиста

Три доморощенных игрока будут выступать за «Норильск» в чемпионате ВХЛ сезона-2023/24.

«На данный момент в клубе уже 20 хоккеистов. Еще 10 выберут на основе просмотровых контрактов. Селекция ведется из разных клубов и лиг: здесь и ВХЛ, и белорусская экстралига, и казахстанская Pro hokei ligasy. Есть и воспитанники Норильска. Всего в клубе уже три хоккеиста из Норильска, а еще три на просмотре», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

В мае руководство ВХЛ объявило, что «Норильск» примет участие в новом сезоне лиги. Главным тренером команды на данный момент является Айдар Мусакаев.