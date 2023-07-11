В «Норильске» заявили, что местный дворец спорта соответствует условиям ВХЛ

В пресс-службе «Норильска» сообщили, что местный дворец спорта «Арктика» в полной мере соответствует требованиям для проведения матчей ВХЛ.

«Дворец спорта «Арктика» полностью соответствует требованиям Всероссийской хоккейной лиги. Клуб будет проводить все домашние матчи на своем льду и базироваться в Норильске», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Также в клубе объяснили, почему для арены было выбрано именно такое название.

«Оно было выбрано не случайно. Мы стремимся всесторонне развивать наш родной город, продвигать его на различных площадках, придерживаясь концепции «город-бренд», которая заключается в том, чтобы сделать Заполярье привлекательнее и популярнее как среди местных жителей, так и для приезжих», — добавил представитель пресс-службы «Норильска».

Отмечается, что дворец спорта «Арктика» вмещает 2184 зрителя.

В мае руководство ВХЛ объявило, что «Норильск» примет участие в новом сезоне лиги. Главным тренером команды на данный момент является Айдар Мусакаев.