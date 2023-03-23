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Сегодня, 15:22

В петербургском «Динамо» ответили на вопрос о перспективах участия в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Динамо» Сергей Орешкин ответил на вопрос о желании клуба попасть в КХЛ в ближайшем будущем.

«Я работаю в системе «Динамо» шесть лет. Видя всю эту работу изнутри могу сказать, что самое тяжелое — работа с молодежью. Не так просто поставить их на тот путь, который они выбрали и по которому хотят идти дальше. Этим надо очень конкретно и плотно заниматься. Сейчас вся наша система выстроена. Начали с того года, при плотном сотрудничестве с московским «Динамо» и нашей академией спорта. С прицелом на то, чтобы у «Динамо» было будущее — это к вопросу о КХЛ. Но для этого надо время, надо терпеть. Не все это понимают. Талантливой молодежи много, но самое главное — сделать из нее игроков с пониманием того, что они должны делать в этой команде. Если у нас есть понимание, что мы плотно сотрудничаем с московским «Динамо», растим молодежь не только для нас, но и для них, и это ведет и к их, и к нашим будущим результатам, то это будет правильно. Тот, кто достоин КХЛ, он пойдет в КХЛ. Мы для этого и работаем. И не важно, из какого «Динамо» — Москвы или Петербурга. У нас — единое целое», — приводит слова Орешкина «Спорт День за Днем».

Петербургское «Динамо» не сумело выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ-2022/23.

Московское «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от нижегородского «Торпедо» (2-4 в серии).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-peterburgskom-dinamo-otvetili-na-vopros-o-perspektivakh-uchastiya-v-kkhl
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Сергей Орешкин
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