В СКА-ВМФ заявили, что Кетов не был зачинщиком потасовки в ресторане

11 ноября, 13:07
В СКА-ВМФ отреагировали на видео потасовки с участием главного тренера команды Евгения Кетова, сообщает ТАСС.
Ранее видео драки, произошедшей в ноябре 2024 года, появилось в Telegram-канале «Бойлерная». По информации источника, 39-летний специалист бросил кресло в одного из посетителей.
В пресс-службе клуба заявили, что Кетов не был зачинщиком конфликта.
Кетов возглавляет СКА-ВМФ с октября 2025 года. До этого он входил в тренерский штаб СКА.
Артемон Доберманов
Плакучая ива-2
11.11.2025
lenin.vowa2018
зачем они вообще в рестораны ходят? Их и на базе в сто раз лучше кормят. Напится, люлей получить и шлюх снять? Будучи тренером..
11.11.2025
fell62
#Креслобросатели )))
11.11.2025