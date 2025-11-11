Видео
11 ноября, 13:07

В СКА-ВМФ заявили, что Кетов не был зачинщиком потасовки в ресторане

Игнат Заздравин
Корреспондент

В СКА-ВМФ отреагировали на видео потасовки с участием главного тренера команды Евгения Кетова, сообщает ТАСС.

Ранее видео драки, произошедшей в ноябре 2024 года, появилось в Telegram-канале «Бойлерная». По информации источника, 39-летний специалист бросил кресло в одного из посетителей.

В пресс-службе клуба заявили, что Кетов не был зачинщиком конфликта.

Кетов возглавляет СКА-ВМФ с октября 2025 года. До этого он входил в тренерский штаб СКА.

Источник: ТАСС
3

  • Артемон Доберманов

    Плакучая ива-2

    11.11.2025

  • lenin.vowa2018

    зачем они вообще в рестораны ходят? Их и на базе в сто раз лучше кормят. Напится, люлей получить и шлюх снять? Будучи тренером..

    11.11.2025

  • fell62

    #Креслобросатели )))

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Кетов
    КХЛ
    ХК СКА
