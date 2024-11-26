Сбитый в ДТП голкипер «Челмета»: «Надеюсь, пьяный водитель ответит по всей строгости закона»

Голкипер «Челмета» Алексей Щетилин, которого в этот понедельник вместе с супругой сбил в Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе, рассказал «СЭ» об инциденте.

— Расскажите, как все это произошло. На видео все выглядит по-настоящему страшно.

— Мы с друзьями направлялись в магазин. В тот момент, когда мы стояли на островке безопасности, в нас влетела эта машина на полной скорости. С нами были родные тренера из школы «Трактора» Александра Назарова — его сын мой лучший друг.

Увидел машину только в последний момент, непосредственно перед ударом повернул голову. Честно, не знаю, почему сделал это и каким образом это сработало ... Увидел перед собой капот и все.

— Практически сразу правоохранительные органы выяснили, что водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.

— Да, это установили практически сразу. Надеюсь, его накажут по всей строгости закона.

— Он не пытался выйти на связь с вами, банально попросить прощения?

— Не знаю, пытался ли он извиниться перед кем-то. Пока узнаем новости, как и все, через СМИ. Знаю, что он достаточно быстро был задержан. Вроде бы, ни с кем из пострадавших водитель еще не разговаривал.

— При этом после удара он не остановился и скрылся с места ДТП.

— Да, все так. Говорят, что в конце концов его задержали не сотрудники ДПС, а просто местные жители, простые гражданские люди.