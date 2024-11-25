Вратарь «Челмета» Щетилин попал в больницу в результате ДТП

Вратарь клуба ВХЛ «Челмет» Алексей Щетилин попал в больницу с травмами средней тяжести после ДТП в Челябинске.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Автомобиль вылетел на тротуар, сбив находившихся там пешеходов, в числе которых был и Щетилин. Помимо хоккеиста пострадала его супруга и еще три человека.

«Сейчас игрок команды и его жена находятся в больнице. Оба получили травмы средней тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — говорится в заявлении пресс-службы «Челмета».

Челябинский клуб является фарм-командой «Трактора», выступающего в FONBET чемпионате КХЛ.

Щетилин выступает за «Челмет» с минувшего лета. 23-летний вратарь провел 16 матчей в текущем сезоне с процентом надежности 90,9.