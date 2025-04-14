Вратарь питерского «Динамо» Ярославлев установил рекорд в плей-офф ВХЛ

Вратарь питерского «Динамо» Евгений Ярославлев установил рекорд плей-офф ВХЛ по продолжительности сухой серии.

В понедельник, 14 апреля, 31-летний голкипер сыграл на ноль в третьем матче второго раунда против «Магнитки» (3:0). Таким образом, его сухая серия достигла 232 минут 41 секунды в матчах плей-офф ВХЛ. Ярославлев побил рекорд Дениса Попова (АКМ), который провел на льду 206 минут 32 секунды без пропущенных голов.

Также Ярославлев вышел на второе место по количеству сухих матчей в нынешнем плей-офф — на его счету пять таких игр. Рекорд принадлежит голкиперу «Тороса» Владимиру Сохатскому, который оформил шесть шатаутов.

Ярославлев в сезоне-2024/25 сыграл три матча в КХЛ за московское «Динамо».