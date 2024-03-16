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16 марта, 23:18

Вратарь «СКА-Нева» Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за матч

Алина Савинова
Артемий Плешков.
Фото ХК «СКА-Нева»
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Вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков отразил 124 броска в матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ против АКМ (0:1 ОТ).

21-летний россиянин установил мировой рекорд в хоккее по количеству отраженных бросков за одну игру. Для того чтобы сделать 124 сейва, ему понадобилось сыграть 158 минут и 5 овертаймов. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Александру Бородуле из команды «Юность», выступающей в белорусской Экстралиге — 107 сейвов.

Рекорды лиг по количеству отраженных бросков за матч:

Белорусская Экстралига: 107 сейвов, Александр Бородуля, «Юность»;

НХЛ: 85 сейвов, Йоонас Корписало, «Коламбус»;

КХЛ: 83 сейва, Карри Рамо, «Йокерит»;

МХЛ: 82 сейва, Ершов Максим, «Молот».

Плешков является воспитанником школы «Русь». С 2019 года он играл в фарм-клубе «Сочи» «Капитан». В КХЛ вратарь дебютировал в 2022 году в домашнем матче против «Автомобилиста» (2:5). В 2023-м игрок в результате обмена присоединился к СКА.

Хоккей
ХК СКА-Нева
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