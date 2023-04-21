Защитник новокузнецкого «Металлурга» Мокрушев избил мужчину, который поздоровался с его подругой

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко, который поздоровался с его подругой, сообщает телеканал «360».

Пострадавший заявил, что он вышел во двор дома, направился к автомобилю и хотел сесть за руль, когда его окрикнул хоккеист.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», — заявил пострадавший.

Также он рассказал, что после нападения хоккеиста у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

Сам хоккеист отказался комментировать инцидент.