Агафонов — об адаптации во взрослом хоккее: «Оказавшись в «Торосе», я ожидал строгой дедовщины, но мне повезло»

Защитник «Тороса» Максим Агафонов в интервью «СЭ» рассказал, как проходила адаптация к требованиям взрослого хоккея.

— Как в целом прошла ваша адаптация во взрослом хоккее?

— Что касается адаптации, то в прошлом году я провел 12 матчей за «Торос» и смог быстро освоиться. Я попал в команду, где играли такие опытные хоккеисты, как Дубровский и Каменев. Честно говоря, я ожидал строгой дедовщины и думал, что буду шайбы собирать, но мне повезло. Ребята оказались очень хорошими, они, наоборот, всегда меня поддерживали. Это меня очень поразило. В прошлом сезоне Дубровский и Каменев стали для меня настоящими наставниками. В этом году команда омолодилась, и пришел новый тренерский штаб во главе с Николаем Лемтюговым. Я считаю его, пожалуй, одним из лучших тренеров, с кем мне доводилось работать за всю мою карьеру. Мне импонирует, что Николай Александрович не «убил в себе хоккеиста»: он делится жизненными историями. Главный плюс тренера, на мой взгляд, в том, что он ведет открытый диалог с игроком. Он всегда открыт к общению, и это для меня самое важное. Я не сторонник тренеров, которые принимают поспешные решения и исключают игрока из состава после одной ошибки. Считаю такой подход неправильным.

— Не теряетесь на льду? Как дается силовая борьба, которой в ВХЛ очень много?

— Я считаю, что ВХЛ немного «лига дуболомов», где люди иногда играют бездумно, но сейчас она и омолаживается, что радует. В целом, и лига, и Нефтекамск — это определенная школа жизни.

— У вас в этом сезоне в активе один матч в составе «Салавата Юлаева». Уже сыграв в КХЛ, почувствовав эту лигу, насколько повышается стимул туда вернуться?

— Конечно, комфортные условия, такие как авиаперелеты вместо 15-часовых поездок на автобусе, значительно повышают стимул. КХЛ — ведущая лига страны, где играют по-настоящему мастеровитые ребята. Я благодарен тренерскому штабу за предоставленную возможность сыграть один матч. Вся предсезонка с командой послужила мне отличным стимулом. Увидев, как играют и живут люди как в КХЛ, так и за океаном (например, в Сиэтле), я понял, что не хочу останавливаться на КХЛ. Моя цель — идти к вершине, ведь разница между лигами весьма ощутима.

(Екатерина Смирнова)