Финалист Кубка Стэнли опустился до «вышки». Почему Худобин не нашел работу в КХЛ?

Экс-голкипер «Чикаго» начнет сезон-2023/24 в красноярском «Соколе».

Антон Худобин привык к карьерной аритмии. Вратарь с 2007 года играл в Северной Америке, но лишь в шести сезонах избежал ссылок в фарм-клуб. Элитным голкипером россиянина никогда не считали. Худобин не наделен феноменальной техникой и полагается в игре в большей степени на инстинкты. Иными словами — вратарь куража. Минута славы Антона наступила в постковидном плей-офф-2020. Травма Бена Бишопа сделала Худобина первым номером «Далласа». Опытный вратарь выдал фантастический отрезок после возобновления чемпионата и вывел «Старз» в финал Кубка Стэнли. В Техасе Худобина носили на руках и выписали щедрый трехлетний контракт на 10 миллионов долларов. Его вратарь полностью не отработал, попадал на драфт отказов, а заканчивал прошлый сезон в системе «Чикаго» в результате обмена.

Пикирование Худобина главным образом связывают с возрастом. Голкиперу с неидеальной техникой сложнее давались игры, особенно когда о себе напоминали старые болячки. Спрос на короля плей-офф-2020 в НХЛ рухнул, и Антон вернулся в Россию. В любом другом случае возвращение вратаря с энхаэловским опытом рассматривалось бы, как дикая удача топ-клубов КХЛ. Голкиперы — самый дефицитный лот рынка. Лигу покинули некоторые иностранцы. Доступных вратарей с российским паспортом почти нет. На Худобина могли устроить настоящую охоту, но все закончилось контрактом с красноярским «Соколом» из ВХЛ. Почему же?

Антон Худобин. Фото Global Look Press

Высадка в Красноярске — не только жест доброй воли от вратаря. Переговоры с клубами КХЛ зашли в тупик, и Худобин мог остаться без работы. Антоном интересовался «Металлург», но, по словам спортивного директора Сергея Гомоляко, агенты выставили завышенную цену за клиента. Комичная ситуация произошла с руководством «Лады». Представитель Худобина Александр Черных публично заявлял, что вратарь рассматривал вариант с клубом из Тольятти. Однако спортивный директор автозаводцев Рафик Якубов отметил, что не получал звонков по Худобину и в клубе не интересовались голкипером. За кем правда в ситуации, мы, конечно, вряд ли узнаем. Факт в том, что «Лада» зашла в сезоне с парой вратарей Подъяпольский — Трушков, а Худобин начнет регуляку в ВХЛ. Запросы вратаря не сочетались с рисками, которые связаны с переходом.

Прошлый сезон Антон заканчивал в фарм-клубе «Чикаго» и совершенно не убедил на уровне АХЛ. Неизвестно, в какой форме голкипер сейчас и хватит ли здоровья еще на один крутой сезон. Договор с «Соколом» — шанс убедить менеджеров и тренеров, что Худобина рано отправлять на пенсию. В контракте вписана опция об интересе от клубов КХЛ, при котором красноярцы мирно отпустят финалиста Кубка Стэнли на повышение. Каким командам пригодился бы Худобин, станет понятно после первого месяца регулярки. Некоторые клубы заходят в сезон с рискованными парами. Например, отказавшаяся от Антона «Магнитка», которая доверилась Артему Загидулину, молодому Илье Набокову и ветерану Александру Судницину.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

Премьера Худобина в ВХЛ намечается 4 сентября, когда «Сокол» сыграет с «Нефтяником». Это большое событие не только для мечтающего о КХЛ Красноярске, но и для лиги. Не каждый день в ВХЛ спускается чемпион мира с большим энхаэловским опытом, который три года назад бился за Кубок Стэнли. Худобин — не первый звездный новичок «Cокола». Сезон-2017/18 за команду провел местный воспитанник Александр Семин. После чего форвард вернулся в КХЛ и отдал три года подмосковному «Витязю». Вот и для Антона понижение во вторую лигу России может стать своеобразным трамплином. Осталось понять, в какой физической форме 37-летний голкипер. Сам факт, что Худобин цепляется за шанс через ВХЛ, намекает: заканчивать карьеру вратарь не собирается.