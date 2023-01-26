Мечтал играть как Буре, а теперь идет за «Оскаром». Бывший хоккеист начал новую жизнь в кино

Максим Арбугаев занимался хоккеем до 19 лет, после чего поступил во ВГИК и начал снимать фильмы.

Путь в большой хоккей начинается с ранних лет. К пяти-шести годам дети уже катаются на коньках и пытаются овладеть клюшкой. Только представьте, через что проходят мальчишки и родители, чтобы в 16-17 лет получить и подписать первый профессиональный контракт. Не все хоккеисты пробиваются в большой спорт. Причины — самые разные. Травмы, недопонимание с тренером, новые жизненные ориентиры, профнепригодность. Не каждый находит себя в мире без хоккея, если окончательно прощается со спортом. Экс-форвард системы мытищинского «Атланта» Максим Арбугаев выбрал нетривиальный путь, когда в 19 лет сошел с хоккейной колеи. Бывший нападающий связал жизнь с искусством — снимает фильмы, и одна из картин Арбугаева номинирована на престижную премию «Оскар».

Хоккей увлек Максима с пяти лет. Как признавался Арбугаев в одном интервью, он с детства мечтал стать таким же игроком, как Павел Буре. Арбугаев попал в школу подмосковного «Химика». Играл в первенстве Москвы против серьезных команд: «Витязя» с Артемием Панариным, ЦСКА с Романом Любимовым и Антоном Тодыковым, «Белых Медведей» с Никитой Гусевым. Хоккейная судьба забросила Максима в Оренбург, где форвард и закончил карьеру в «Газпроме-ОГУ», который играл во второй по силе лиге страны.

Парень чувствовал, что жизнь слишком зациклилась на спорте. После завершения недолгого хоккейного пути Максим поступил во ВГИК. Но прежде сестра, работавшая фотографом, позвала Максима пожить в Нью-Йорке. А вернувшись в Россию, Арбугаев помогал ей в проекте про охотников на бивни мамонтов. За двухмесячное путешествие по отдаленным островам Арктики Максим поближе познакомился с процессом съемки. Взял камеру — и начал снимать. Тогда усилилась тяга к кинематографу. Через несколько месяцев отец позвал будущего номинанта на «Оскар» в экспедицию на собачьих упряжках по Новосибирским островам. После чего Максим подал документы во ВГИК.

Максим Арбугаев. Фото Соцсети

Удивительно, но на первом курсе будущего оскаровского номинанта могли отчислить за непосещаемость. Через неделю после начала обучения Арбугаева пригласили на съемки в Тибет. Отчисления удалось избежать, но на теоретических занятиях студент появлялся все реже. Зато закреплял знания и набивал шишки через практику, работая над разными проектами. На первом курсе из ранее отснятого за время экспедиции с сестрой материала Максим выпустил 30-минутный фильм «Охотники» и получил за него приз вгиковского фестиваля, а также выиграл несколько всероссийских конкурсов.

Кинематографическая карьера бывшего спортсмена быстро пошла в гору. Арбугаев готовил ролики для National Geographic. Один из них зацепил известного документалиста Кристиана Фрая. Швейцарец предложил Максиму встретиться на фестивале в Неоне и обсудить возможный совместный проект. Фрай хотел снять фильм про охотников на бивни мамонтов. Арбугаев согласился — идею фильма с похожей концепцией он сам вынашивал довольно давно. Премьера фильма, названного «Генезис 2.0», состоялась в 2018 году на фестивале «Сандэнс», по итогам которого Максим получил приз за операторскую работу. Картина посвящена жизни охотников за ценными экспонатами черного рынка — древними бивнями мамонтов.

Максим Арбугаев. Фото Соцсети

В 2022 году вышла другая картина Арбугаева. Максим совместно с сестрой Евгенией сняли фильм «Выход», который отметили на разных престижных премиях. Теперь он номинирован на премию «Оскар». Сюжет фильма также связан с наукой и вечной мерзлотой. 25-минутная документалка знакомит зрителей с ученым, который изучает жизнь моржей на побережье Чукотского моря. Арбугаев когда-то сравнивал «Оскар» с выигрышем Кубка Стэнли. Построить богатую хоккейную карьеру уроженцу северного города Тикси не удалось. Зато Максим преуспел в искусстве — и сейчас близок к давней мечте. Впрочем, саму номинацию на кинопремию уже можно считать победой.