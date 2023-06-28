Александр Ковалев: «Цель «АКМ» на сезон — выиграть Кубок Петрова»

Интервью президента клуба из Тулы.

Президент клуба ВХЛ «АКМ» Александр Ковалев в интервью пресс-службе туляков рассказал о комплектовании команды на будущий сезон, бюджете и развитии молодых хоккеистов.

ВХЛ

— Как, на ваш взгляд, прошло комплектование основной команды?

— Комплектование еще идет. Костяк скомплектован, но подбор игроков продолжается. Селекция сегодняшней команды ВХЛ идет под ту задачу, которую руководство клуба ставит — как минимум быть в финале. Понятно, мечта или задача нашего клуба привезти кубок в Тулу, в Тульскую область.

— То есть задача на этот сезон — выиграть Кубок Петрова?

— Совершенно верно.

— Вы говорите про то, что идет комплектование. Еще можем кого-то увидеть до начала сезона?

— Да, безусловно. Искать варианты усиления надо как до начала сезона, так и в течение сезона, пока не закроется трансферное окно. Где-то по ходу могут быть определенные правки в выстраивании команды, в выстраивании тактики. Соответственно, отсюда могут быть изменения. Костяк, безусловно, под ту задачу, которую команда должна выполнить, он до начала сезона сформирован.

— Оцените предсезонную подготовку. Довольны ли проделанной работой?

— Преждевременно что-либо говорить в этом плане. Я бы так ответил — пока подготовка идет в нужном направлении. А довольны или нет, мы с вами узнаем в марте — апреле следующего года, по окончании сезона. Состав нашей команды уже пополнила дюжина опытных, классных хоккеистов. Среди них есть и обладатели Кубка Петрова, например, Мокин, Шипов, Баранов. Также есть ребята, которые имеют опыт выступления в КХЛ, это Александр Комаристый и Игорь Мясищев.

— У нас активно развивается спортивная инфраструктура, губернатор много сил и времени уделяет спорту и любит спорт. «Академия Михайлова» функционирует при поддержке губернатора, но профессиональный спорт — это деньги. Вряд ли областной бюджет может полностью финансировать клуб.

— Здесь я бы разделил на две таких составляющих. Первая — да, безусловно, в Тульской области при поддержке Алексея Геннадьевича спорту уделяется приоритетное внимание. Отсюда его внимание и к другим видам спорта, и к хоккею. И все мы чувствуем поддержку, и эта поддержка нас мотивирует на решение тех задач, которые клуб себе ставит. Подчеркну, для нас это очень важно. Важно, когда Алексей Геннадьевич Дюмин приходит на матчи нашей команды, важна помощь, которую он оказывает в развитии хоккея в регионе.

С точки зрения финансовой составляющей мы, безусловно, понимаем, что сейчас непростые времена в стране и, соответственно, стараемся финансирование команды максимально взять на себя, но, безусловно, поддержка области есть, и она очень важна для нас.

— Строить АКМ приходится делать практически с нуля, я имею в виду инфраструктуру, ведь с момента, как вы начали развивать «Академию Михайлова», компания «Полипласт» построила Ледовый дворец и тренировочные базы. И правительство области в Туле построило Ледовый дворец, и несколько частных появилось. Все это, как и саму академию, удалось построить за какие-то пять лет.

— Мы стараемся действовать по примеру российских клубов, академий. Смотрим, как у них эта система выставлена, какие нужны тренировочные залы, тренировочные процессы, берем все лучшее и стараемся это воплощать. Есть задумки по поводу дальнейшего строительства, потому что клуб разрастается. Сейчас у нас занимаются порядка 600 человек. Большое и важное событие для нас — это открытие филиала «Академии Михайлова» в Москве. Возрождаем известную газету «Хоккей Москвы».

— Можно назвать сумму, сколько в год приходится вкладывать в АКМ?

— Это сотни миллионов рублей, в зависимости от того, какие задачи, что намечено, и с точки зрения развития, и так далее... Это сотни миллионов рублей.

— Результат устраивает?

— В принципе, результаты приходят и радуют болельщиков. Руководство клуба отмечает, что прошлый сезон ВХЛ и МХЛ был неплохой. Очень хорошо, что пошел процесс перехода молодежи из МХЛ в команду ВХЛ. Наши детские команды играют в сильнейших чемпионатах, например, чемпионате Москвы. Надеюсь, что через несколько лет и наши тульские детишки будут основным костяком и молодежки, и главной команды.

МХЛ

— Всегда получается так, что главная команда приковывает много внимания, но на самом деле «Академия Михайлова» начиналась с фундамента, то есть с детского спорта. Как сейчас развиваются молодежка и весь комплекс молодежных команд?

— Команда ВХЛ, Всероссийской хоккейной лиги, это вершина айсберга. Система спорта подразумевает то, что должен быть фундамент, нельзя все время просто кого-то покупать, показывать результат в одном сезоне и потом почивать на лаврах. Мы растим, именно растим хоккеистов с пяти-шестилетнего возраста. Да, не все из них станут звездами, но они будут дружить со спортом, и это для нас приоритетно. Но в то же время никто не отменяет задачу вырастить звезд, которыми Тульская область в будущем бы гордилась. Вот в двух таких направлениях идет развитие у нас в «Академии Михайлова». Для нас это приоритетно — воспитывать детей, выращивать будущих звезд и формировать нормальное, здоровое поколение для своей страны.

— Но в молодежке тоже идет комплектование, мы видим, что там и обмены происходят. Скажите, какие задачи ставятся перед командами?

— И это нормально. Это же процесс длительного времени, чтобы пятилетний мальчик в семнадцать лет показывал результат, мы с вами понимаем, должно пройти как минимум 11 лет, и эти 11 лет надо прожить. Плюс формировать заинтересованность родителей детей, чтобы они приходили играть, а если не показывать результаты, не создавать инфраструктуру, наверное, это будет гораздо сложнее.

И нам приходится формировать команды, показывать результаты. Но так как своя база еще, так скажем, детская не подросла до нужных возрастов, мы совершаем эти обмены, и с других регионов привлекаются даровитые хоккеисты, где нет таких условий. Мы понимаем, что, условно говоря, в какой-нибудь области, где нет Ледового дворца или он один на всю область, а у человека проглядывается талант, то надо таланту дать дорогу и помочь, и почему бы это не сделать в нашей системе, при наших возможностях, при наших ресурсах.

— «Академия Михайлова» работает пять лет, но как вы оцениваете выпускников? И что говорят специалисты, когда ритмично пойдет пополнение основной команды из молодежки?

— Мы учимся, прошли путь в пять лет, что такое пять лет для профессионального клуба, это только начальный возраст. Отсюда и бывают ошибки, ничего страшного, делаем выводы, делаем поправки и дальше идем. Намечена цель, намечен результат. Нас, бывает, критикуют за текучку в клубе. Да, она есть, но мы строим клуб с нуля, строим быстро, и успехи в строительстве уже заметны. Приходится очень быстро масштабироваться, не у всех и не всегда это получается. И это тоже нормально. Скажем так, это последствия быстрого роста.

— Игроки нашей команды появились в сборной, этой новостью тульские болельщики гордятся...

— Это тоже результат, это то, к чему идет клуб. Игроки в сборной, верхние места в турнирной таблице, костяк команды из своих воспитанников, интерес зрителей и интерес детей, молодежи к спорту и конкретно к хоккею. Чем шире интерес, тем здоровее нация становится.