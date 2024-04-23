Чемпионский матч в ВХЛ: игрок потерял сознание после грубого фола, глупый гол на последней секунде

«Нефтяник» выиграл Кубок Петрова.

«Нефтяник» впервые с 2016 года выиграл Кубок Петрова. В финальной серии им понадобилось всего четыре матча, чтобы добиться успеха. Сенсация ли? Да не такая уж и большая.

Больше удивляет, что тульский клуб не сумел взять ни одного матча в финале. И трудно даже объяснить, почему так случилось. То ли слишком много отдыхали перед полуфиналом и только тренировались (причем весьма много для конца апреля), то ли сейчас «Нефтяник» в такой форме, что их бы не смог обыграть никто.

В последние годы над Альметьевском в лиге скорее посмеивались. Самое стабильное финансирование, чартеры даже во время регулярного чемпионата (а для ВХЛ это много значит), отличный подбор игроков. Но все время провалы с разной степенью оглушительности. Все шло к тому, что и нынешний сезон пойдет насмарку.

В начале чемпионата клуб из Альметьевска не попадал в плей-офф, затем там поменяли главного тренера, а от команды отстранили двух опытных игроков — братьев Альшевских. Ситуация стала улучшаться, но не настолько, чтобы появились большие надежды. Сезон клуб закончил на девятом месте и уж точно не считался фаворитом.

Но в плей-офф вдруг все изменилось. Безусловно, помогли ребята из «Ак Барса». Но ведь на плей-офф отдали не Шипачева с Войновым, а парней другого уровня. Правда, Дмитрий Кателевский и в «Ак Барсе» здорово смотрелся, но главной команде Татарстана это все равно не помогло.

— Сезон в КХЛ закончился 8 марта, — объяснял он, когда мы увиделись в Туле. — Да я даже обрадовался, когда меня отправили в Альметьевск. Помочь ребятам, продлить сезон, как же этого хорошо.

— А все уже два раза в ОАЭ были, — говорю.

— Так я на море бы и не поехал, — пожал плечами Дмитрий. — Отправился бы домой в Оренбургскую область.

Кателевский и стал одним из главных творцов победы. Плюс очень здорово сыграли ребята, которые хотят пробиться в состав главного клуба республики, но не имели возможности туда попасть при прежнем тренере. Крутов, Комков, Быков, Бровкин, Евсеев старались, чтобы впечатлить менеджеров «Ак Барса».

Последний так вообще забыл все распри и не относился к командировке как к очередному витку «дискриминации» (так ссылку в ВХЛ охарактеризовал агент игрока. - Прим. «СЭ»). Стоит отметить и вратаря Артура Ахтямова. Так-то он принадлежит «Торонто», вероятно, уедет туда летом, но теперь уже можно прибыть в Канаду, уверенным в своих силах.

В плей-офф «Нефтяник» стал совершенно другим. Внезапно в четырех матчах они обыграли питерское «Динамо» Владимира Крикунова, хотя их соперник показывал очень интересный хоккей. Затем додавили представителя другого стиля — «Зауралье». Но самое больше впечатление произвела победа над «Рубином». И пусть в семи матчах, команда Артема Анисимова так круто провела решающую встречу, что тренеры в Туле наверняка крепко задумались над тем, как переиграть такого соперника.

И у главного тренера Сергея Решетникова так и не получилось взять хоть одну встречу. Хотя они сумел перевести четвертый матч в овертайм, но при весьма курьезных обстоятельствах. Игроки «Нефтяника» за 10 секунд до сирены, когда шайба была в чужой зоне, зачем-то поехали меняться.

Но в овертайме Артур Бровкин забил решающую.

Если говорить об АКМ, то финал на третий год существования — прекрасный результат, хотя в Туле все сейчас и разочарованы.

Но «Нефтяник» показал, что в системе «Ак Барса» есть весьма приличные игроки. И если Анвар Гатиятулин рискнет довериться им, то не должен прогадать.

По ходу решающего матча игрок «Нефтяника» Кирилл Крутов был атакован силовым приемом «на грани». Судьи посчитали, что защитник АКМ Павел Медведев атаковал его не по правилам, и удалили до конца игры за блокировку. Куртов же после столкновения потерял сознание, но быстро пришел в себя.