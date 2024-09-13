Первые призы — армейцам! Сразу два хет-трика от молодых игроков системы ЦСКА

«Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», — писал около века назад Владимир Маяковский. А если зажигают сами звезды, то есть парни с красной звездой на свитере, то им нужно поаплодировать и вручить заслуженные награды OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Кепки долой».

Это первые награды, которые будут вручены в рамках проекта компании OLIMPBET, посвященного чемпионатам МХЛ и ВХЛ. И, конечно, далеко не последние, ведь в каждом турнире будут определены победители в 14 категориях, охватывающих как спортивные результаты команд и отдельных игроков, так и околохоккейную жизнь.

Дмитрий Ябелов, «Молот». Фото Официальный сайт ВХЛ

Награды найдут героев

Напомним, что перед началом сезона мы анонсировали вручение наград OLIMPBET ICE AWARDS с тем расчетом, чтобы победители определялись на протяжении целого сезона. Есть номинации, где лучших определят по итогам чемпионата, в других нужно «накопить», например, победы или заброшенные шайбы. А вот в категории «Кепки долой» нужно было дождаться первых хет-триков в регулярке.

Именно дождаться, поскольку предсказывать, когда именно кто-то из хоккеистов забросит трижды за игру, дело неблагодарное. Это с равным успехом может случиться как в первый день турнира, так и под его занавес. И очень приятно, что долго ждать болельщикам и организаторам премии не пришлось. Значит, у нас интересные, а главное, результативные чемпионаты.

«Красная Армия». Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

В МХЛ вообще хет-трик состоялся в один из первых игровых дней нового сезона. Лидер атак «Красной Армии» Олег Майстренко решил не откладывать дело в долгий ящик. В прошлом сезоне он чуть-чуть не дотянул до показателя одно очко в среднем за игру, а в нынешнем уже в стартовом матче, которым стало московское дерби с «Крыльями Советов», выбил «3+1». А армейцы отпраздновали уверенную победу — 8:2.

Давайте чуть подробнее познакомимся с героем. 19-летний Майстренко — уроженец не самого хоккейного города страны, Ростова-на-Дону. Он начинал в местной детской команде «Черные акулы», но уже с 2011 года находится в системе ЦСКА. В 2022-м он дебютировал в молодежке, а с начала сезона-2023/24 является ее капитаном. Осенью прошлого года он провел первый матч за основу армейцев в КХЛ.

Олег Майстренко против вратаря Официальный сайт «СКА Юниор». Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

Остается только порадоваться за первого победителя OLIMPBET ICE AWARDS, тем более, что шайбы у Майстренко получились на любой вкус. Когда счет в начале второго периода был равным — 2:2, армейцам удалась быстрая атака с ходу. Капитан получил пас от Ильи Паутова, вошел в зону, спрятал шайбу под защитника и неотразимо бросил с кистей. Прошла всего минута с небольшим, и Майстренко оказался один перед пустыми воротами после того как тот же Паутов бросил, а после спасения вратаря удачно успел на подбор от борта. Олег в противоборстве с защитником сумел заковырять шайбу за линию, хотя акцентированный бросок у него и не получился.

Эти шайбы стали для «Красной Армии» победными. А дальше Майстренко уже при заметном перевесе своей команды (7:2), оформил хет-трик за три с небольшим минуты до финальной сирены. На этот раз он образцово сыграл перед воротами, закрыв обзор вратарю, и удачно подставил клюшку под дальний бросок Ивана Патрихаева.

Олег Майстренко, «Красная Армия». Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

«Наша премия стартовала двумя яркими хет-триками представителей фарм-клубов ЦСКА. На самом старте чемпионата три шайбы забросил Олег Майстренко из «Красной Армии», его примеру последовал форвард «Звезды» Данила Хулапов. Победные кубки уже ждут своих обладателей — совсем скоро мы проведем зрелищные церемонии вручения призов. Приглашаем всех любителей хоккея присоединиться и на трибунах поддержать своих фаворитов! Весь сезон еще впереди, уверен, он будет насыщен яркими моментами, которые мы непременно отметим в рамках OLIMPBET ICE AWARDS,» — комментирует директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Между прочим, Майстренко с партнерами может уже в пятницу вечером взять первую победу в номинации OLIMPBET ICE AWARDS и в командном зачете. Приз «5 из 5» получит команда, первой в сезоне одержавшая пять побед подряд. А у «Красной Армии» четыре успешных матча с начала чемпионата, и в случае победы над «Локо» в Ярославле она заработает приз.

ХК «Красная Армия». Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

Гол, гол, гол!

Всего на несколько дней больше понадобилось для первого хет-трика в ВХЛ. Удивительно, но его автором и здесь стал игрок из системы ЦСКА — нападающий армейского фарм-клуба «Звезда» Данила Хулапов. В третьем матче столичной команды в регулярном чемпионате была на выезде повержена кирово-чепецкая «Олимпия» со счетом 6:2, а ровно половину шайб забросил Хулапов.

Причем сделал он это в трех совершенно разных ситуациях. На 10-й минуте при счете 1:0 форвард вошел в зону «Олимпии» и с края правого круга вбрасывания отправил шайбу в ворота. Меньше чем через две минуты он реализовал большинство — хозяева слишком беспечно действовали в неполных составах, оставив Хулапова совершенно одного на пятачке после передачи Ивана Рогова. Данила моментально сориентировался и забил первым касанием. А на 32-й минуте он отличился и в меньшинстве! «Олимпия» безалаберно распорядилась шайбой, дав Хулапову не только бросить, но и воспользоваться удачным отскоком от борта.

«Звезда». Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

23-летний форвард тоже хорошо знаком поклонникам красно-синих, ведь он еще в феврале 2021 года провел дебютный матч в КХЛ. Всего к настоящему моменту у него их набралось 22 — заброшенных шайб пока нет, зато есть две результативных передачи. Куда результативнее обстоят у Данилы дела в ВХЛ, где он выступает за «Звезду» с 2020-го — 20+29 в 135 матчах. Между прочим, Хулапов коренной армеец — в детскую школу ЦСКА он попал в восемь лет, и прошел все ступени до основного состава.

Кстати, у «Звезды» сейчас тоже четыре победы подряд на старте сезона. «Надо браться за дело сразу, чтобы занять более выгодную позицию. Четыре победы — это хорошо, но я слышал, что есть бонус за пять», — сказал Хулапов после очередного успеха, намекая на OLIMPBET ICE AWARDS.

Данила Хулапов. Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

Шанс одержать пятую победу москвичи получат в пятницу вечером, когда им предстоит встреча на своем льду с альметьевским «Нефтяником». И чтобы забронировать себе приз, нужно побеждать. Ведь поражений в нынешнем сезоне не знают также петербургское «Динамо СПб», «Норильск», тульский АКМ и еще одна команда из Северной столицы «СКА-Нева». Все они проводят очередные календарные игры в ближайшие дни.