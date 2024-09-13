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Сегодня, 16:45

Первые призы — армейцам! Сразу два хет-трика от молодых игроков системы ЦСКА

Антон Бабошин
Корреспондент
Олег Майстренко, «Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»
Дмитрий Ябелов, «Молот».
Фото Официальный сайт ВХЛ
«Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»
Олег Майстренко против вратаря Официальный сайт «СКА Юниор».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»
Олег Майстренко, «Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»
ХК «Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»
«Звезда».
Фото Официальный сайт ХК «Звезда»
Данила Хулапов.
Фото Официальный сайт ХК «Звезда»
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«Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», — писал около века назад Владимир Маяковский. А если зажигают сами звезды, то есть парни с красной звездой на свитере, то им нужно поаплодировать и вручить заслуженные награды OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Кепки долой».

Это первые награды, которые будут вручены в рамках проекта компании OLIMPBET, посвященного чемпионатам МХЛ и ВХЛ. И, конечно, далеко не последние, ведь в каждом турнире будут определены победители в 14 категориях, охватывающих как спортивные результаты команд и отдельных игроков, так и околохоккейную жизнь.

Дмитрий Ябелов, «Молот».
Фото Официальный сайт ВХЛ

Награды найдут героев

Напомним, что перед началом сезона мы анонсировали вручение наград OLIMPBET ICE AWARDS с тем расчетом, чтобы победители определялись на протяжении целого сезона. Есть номинации, где лучших определят по итогам чемпионата, в других нужно «накопить», например, победы или заброшенные шайбы. А вот в категории «Кепки долой» нужно было дождаться первых хет-триков в регулярке.

Именно дождаться, поскольку предсказывать, когда именно кто-то из хоккеистов забросит трижды за игру, дело неблагодарное. Это с равным успехом может случиться как в первый день турнира, так и под его занавес. И очень приятно, что долго ждать болельщикам и организаторам премии не пришлось. Значит, у нас интересные, а главное, результативные чемпионаты.

«Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

В МХЛ вообще хет-трик состоялся в один из первых игровых дней нового сезона. Лидер атак «Красной Армии» Олег Майстренко решил не откладывать дело в долгий ящик. В прошлом сезоне он чуть-чуть не дотянул до показателя одно очко в среднем за игру, а в нынешнем уже в стартовом матче, которым стало московское дерби с «Крыльями Советов», выбил «3+1». А армейцы отпраздновали уверенную победу — 8:2.

Давайте чуть подробнее познакомимся с героем. 19-летний Майстренко — уроженец не самого хоккейного города страны, Ростова-на-Дону. Он начинал в местной детской команде «Черные акулы», но уже с 2011 года находится в системе ЦСКА. В 2022-м он дебютировал в молодежке, а с начала сезона-2023/24 является ее капитаном. Осенью прошлого года он провел первый матч за основу армейцев в КХЛ.

Олег Майстренко против вратаря Официальный сайт «СКА Юниор».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

Остается только порадоваться за первого победителя OLIMPBET ICE AWARDS, тем более, что шайбы у Майстренко получились на любой вкус. Когда счет в начале второго периода был равным — 2:2, армейцам удалась быстрая атака с ходу. Капитан получил пас от Ильи Паутова, вошел в зону, спрятал шайбу под защитника и неотразимо бросил с кистей. Прошла всего минута с небольшим, и Майстренко оказался один перед пустыми воротами после того как тот же Паутов бросил, а после спасения вратаря удачно успел на подбор от борта. Олег в противоборстве с защитником сумел заковырять шайбу за линию, хотя акцентированный бросок у него и не получился.

Эти шайбы стали для «Красной Армии» победными. А дальше Майстренко уже при заметном перевесе своей команды (7:2), оформил хет-трик за три с небольшим минуты до финальной сирены. На этот раз он образцово сыграл перед воротами, закрыв обзор вратарю, и удачно подставил клюшку под дальний бросок Ивана Патрихаева.

Олег Майстренко, «Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

«Наша премия стартовала двумя яркими хет-триками представителей фарм-клубов ЦСКА. На самом старте чемпионата три шайбы забросил Олег Майстренко из «Красной Армии», его примеру последовал форвард «Звезды» Данила Хулапов. Победные кубки уже ждут своих обладателей — совсем скоро мы проведем зрелищные церемонии вручения призов. Приглашаем всех любителей хоккея присоединиться и на трибунах поддержать своих фаворитов! Весь сезон еще впереди, уверен, он будет насыщен яркими моментами, которые мы непременно отметим в рамках OLIMPBET ICE AWARDS,» — комментирует директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Между прочим, Майстренко с партнерами может уже в пятницу вечером взять первую победу в номинации OLIMPBET ICE AWARDS и в командном зачете. Приз «5 из 5» получит команда, первой в сезоне одержавшая пять побед подряд. А у «Красной Армии» четыре успешных матча с начала чемпионата, и в случае победы над «Локо» в Ярославле она заработает приз.

ХК «Красная Армия».
Фото Официальный сайт ХК «Красная Армия»

Гол, гол, гол!

Всего на несколько дней больше понадобилось для первого хет-трика в ВХЛ. Удивительно, но его автором и здесь стал игрок из системы ЦСКА — нападающий армейского фарм-клуба «Звезда» Данила Хулапов. В третьем матче столичной команды в регулярном чемпионате была на выезде повержена кирово-чепецкая «Олимпия» со счетом 6:2, а ровно половину шайб забросил Хулапов.

Причем сделал он это в трех совершенно разных ситуациях. На 10-й минуте при счете 1:0 форвард вошел в зону «Олимпии» и с края правого круга вбрасывания отправил шайбу в ворота. Меньше чем через две минуты он реализовал большинство — хозяева слишком беспечно действовали в неполных составах, оставив Хулапова совершенно одного на пятачке после передачи Ивана Рогова. Данила моментально сориентировался и забил первым касанием. А на 32-й минуте он отличился и в меньшинстве! «Олимпия» безалаберно распорядилась шайбой, дав Хулапову не только бросить, но и воспользоваться удачным отскоком от борта.

«Звезда».
Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

23-летний форвард тоже хорошо знаком поклонникам красно-синих, ведь он еще в феврале 2021 года провел дебютный матч в КХЛ. Всего к настоящему моменту у него их набралось 22 — заброшенных шайб пока нет, зато есть две результативных передачи. Куда результативнее обстоят у Данилы дела в ВХЛ, где он выступает за «Звезду» с 2020-го — 20+29 в 135 матчах. Между прочим, Хулапов коренной армеец — в детскую школу ЦСКА он попал в восемь лет, и прошел все ступени до основного состава.

Кстати, у «Звезды» сейчас тоже четыре победы подряд на старте сезона. «Надо браться за дело сразу, чтобы занять более выгодную позицию. Четыре победы — это хорошо, но я слышал, что есть бонус за пять», — сказал Хулапов после очередного успеха, намекая на OLIMPBET ICE AWARDS.

Данила Хулапов.
Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

Шанс одержать пятую победу москвичи получат в пятницу вечером, когда им предстоит встреча на своем льду с альметьевским «Нефтяником». И чтобы забронировать себе приз, нужно побеждать. Ведь поражений в нынешнем сезоне не знают также петербургское «Динамо СПб», «Норильск», тульский АКМ и еще одна команда из Северной столицы «СКА-Нева». Все они проводят очередные календарные игры в ближайшие дни.

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