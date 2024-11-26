«Перед ударом повернул голову. Не знаю почему». Интервью хоккеиста из Челябинска, которого сбила машина

Поговорили с Алексеем Щетилиным.

Во вторник в Челябинске произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Чичерина и братьев Кашириных на большой скорости водителем BMW, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, были сбиты сразу пять пешеходов, которые переходили перекресток и ожидали зеленый сигнал светофора на островке безопасности.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследованием обстоятельств которого занимаются сотрудники Следственного комитета. По информации регионального отделения «Комсомольской правды», за рулем находился местный 47-летний бизнесмен Алексей Корягин, имевший ранее множество штрафов за нарушение правил дорожного движения. После наезда он не остановился и попытался покинуть место происшествия. Задержать его помогли неравнодушные горожане, которые заблокировали его автомобиль до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Среди пострадавших оказались голкипер «Челмета» Алексей Щетилин с супругой, а также их друзья — сын, 11-месячный внук и сноха тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова. В интервью «СЭ» 23-летний хоккеист рассказал об инциденте, который чудом не закончилось большой трагедией.

— Алексей, главный вопрос сейчас один: в каком состоянии вы и ваши близкие?

— Как говорится, бывало и лучше. Мы с супругой заработали сотрясение мозга и ушибы. Сейчас у нас болит все тело. Самое главное, что все остались живы.

— Почему вы отказались от госпитализации?

— Мне практически моментально позвонили из клуба и сказали, что помогут всем необходимым мне и моей семье. Посовещались с женой и пришли к выводу, что лучше провести лечение дома.

— Изначально поступала информация, что вы и ваша супруга в тяжелом состоянии.

— Понятно, что в начале всегда поступает самая неверная информация. Но когда мы вышли на связь с родными, то всем стало намного легче.

— Какие прогнозы на восстановление дают врачи? Болельщики за вас переживают и уже спрашивают, как скоро вы сможете вернуться на лед.

— Честно, пока не могу ответить на этот вопрос. Завтра буду разговаривать с командным доктором. Уже по итогам беседы будем предпринимать какие-то действия и определять сроки восстановления.

— С главным тренером «Челмета» Маратом Аскаровым успели переговорить?

— С Маратом Рафкатовичем уже поговорили. Он сказал, чтобы мы поправлялись и чтобы я лечился столько, сколько нужно.

Фото ХК «Челмет»

— Расскажите, как все это произошло. На видео все выглядит по-настоящему страшно.

— Мы с друзьями направлялись в магазин. В тот момент, когда мы стояли на островке безопасности, в нас влетела эта машина на полной скорости. С нами были родные тренера из школы «Трактора» Александра Назарова — его сын мой лучший друг.

Увидел машину только в последний момент, непосредственно перед ударом повернул голову. Честно, не знаю, почему сделал это и каким образом это сработало ... Увидел перед собой капот и все.

— Практически сразу правоохранительные органы выяснили, что водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.

— Да, это установили практически сразу. Надеюсь, его накажут по всей строгости закона.

— Он не пытался выйти на связь с вами, банально попросить прощения?

— Не знаю, пытался ли он извиниться перед кем-то. Пока узнаем новости, как и все, через СМИ. Знаю, что он достаточно быстро был задержан. Вроде бы ни с кем из пострадавших водитель еще не разговаривал.

— При этом после удара он не остановился и скрылся с места ДТП.

— Да, все так. Говорят, что в конце концов его задержали не сотрудники ДПС, а просто местные жители, простые гражданские люди.