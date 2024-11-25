Вратаря «Челмета» сбил пьяный водитель в Челябинске. Всего пострадало пять человек, включая ребенка

Сегодня, 16:30
В Челябинске произошло крупное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе вратарь «Челмета» Алексей Щетилин.
По данным Telegram-канала SHOT, пьяный водитель за рулем BMW X6 сбил группу людей на пешеходном переходе, промчавшись на красный свет. Всего пострадало пять человек, включая 11-месячного ребенка, находившегося в коляске. Среди них были Щетилин и его супруга, а также семья тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова. Алексея и его жену забрали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Виновник аварии даже не остановился, скрывшись с места происшествия. Через квартал он врезался в другую машину, после чего его заблокировали очевидцы, а затем вызвали полицию. За рулем иномарки находился 47-летний Алексей Корягин — местный бизнесмен. Он владеет кондитерской, которой управляет через ИП.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы. Его увезли на медосвидетельствование.
«Сегодня днем на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Одними из них были голкипер «Челмета» Алексей Щетилин и его супруга.
Сейчас игрок команды и его жена находятся в больнице. Оба получили травмы средней степени тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — сообщила пресс-служба «Челмета».
В текущем сезоне ВХЛ 23-летний Алексей Щетилин провел 16 матчей, в которых помог команде одержать девять побед при 90,9% отраженных бросков.
«Челмет» (фарм-клуб «Трактора») занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков после 30 игр.