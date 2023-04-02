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Сегодня, 15:24

«Агидель» стала победителем Женской хоккейной лиги в четвертый раз

Мария Гусева
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«Агидель» стала победителем Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в четвертый раз в истории.

В пятом матче финальной серии плей-офф уфимский клуб обыграл петербургский «Динамо-Нева» (3:2). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илона Маркова, Ксения Тюрина и Елизавета Роднова. За «Динамо-Нева» голы забила Оксана Братищева.

«Агидель» выиграла финальную серию со счетом 3-2 и в четвертый раз в истории стала победительницей ЖХЛ, обновив собственный рекорд лиги по числу чемпионств.

Также «Агидель» трижды выходила в финал соревнований (сезон-2015/16, 2016/17, 2019/20).

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