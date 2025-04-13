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13 апреля, 15:55

«Агидель» в пятый раз выиграла Женскую хоккейную лигу

Алина Савинова
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«Агидель» обыграла «Динамо-Неву» в четвертом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) — 5:2.

За клуб из Уфы шайбы забросили Вероника Коржакова, Елизавета Роднова (дубль), Ксения Тюрина и Карина Верховцева. Голы петербургской команды забили Ирина Цацына и Мария Александрова.

«Агидель» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и в пятый раз в своей истории стала чемпионом ЖХЛ.

Бронзовые награды завоевали хоккеистки «Торпедо», которые в серии за третье место победили «Бирюсу» (2-0).

Хоккей
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