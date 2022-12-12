Анна Пругова считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о снайперской гонке Александра Овечкина за Уэйном Гретцки по голам в НХЛ.

— Как думаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Так один из рекордов он уже побил — по голам на выезде. Мне понравилось, как фанаты скандировали его имя, причем «Вашингтон» играл в гостях. Думаю, Александру все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея. Думаю, он не зацикливается на этом, но все фанаты, эксперты и околохоккейные люди ждут обновления рекорда. Будет круто, если у Александра это получится.

Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по количеству голов. В его активе 53 забитые шайбы, у Гретцки — 56.

Полностью интервью Пруговой «СЭ» читайте здесь