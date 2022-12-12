Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Главная
Хоккей
Женщины

12 декабря, 12:15

Анна Пругова считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о снайперской гонке Александра Овечкина за Уэйном Гретцки по голам в НХЛ.

— Как думаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Так один из рекордов он уже побил — по голам на выезде. Мне понравилось, как фанаты скандировали его имя, причем «Вашингтон» играл в гостях. Думаю, Александру все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея. Думаю, он не зацикливается на этом, но все фанаты, эксперты и околохоккейные люди ждут обновления рекорда. Будет круто, если у Александра это получится.

Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по количеству голов. В его активе 53 забитые шайбы, у Гретцки — 56.

Полностью интервью Пруговой «СЭ» читайте здесь

Александр Овечкин
Анна Пругова
Уэйн Гретцки
4
7
Читайте также
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Владелец «Вашингтона» рассказал, какое обещание ему дал российских хоккеист Овечкин
18-летний нападающий «Авангарда» Мирошниченко: «Сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта»
«Вашингтон» не начнет перестройку команды до завершения карьеры Овечкина
Терещенко — об Овечкине: «Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель!»
Овечкин впервые в карьере забил 4 шайбы подряд в пустые ворота
Овечкин догнал Хоу и вышел на второе место по голам в регулярке и плей-офф в истории НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь Пругова: «Матчи с парнями сразу показывают основные проблемы женского хоккея»

Вратарь Пругова: «Один парень врезался коньками в кость. Потом другой врезался. И я отключилась»