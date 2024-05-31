Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Женский хоккей. Новости
Новости
Главная
Хоккей
Женщины

Сегодня, 10:55

Чистяков: «Несколько российских хоккеисток рассматривают предложения из-за океана»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Бывший главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков рассказал о возможном переходе российских хоккеисток в команды женской НХЛ (PWHL).

«Я даже знаю, что несколько игроков у нас из разных команд рассматривают предложения из-за океана. Им бы не помешало съездить и поиграть среди сильнейших после драфта. Да, этот путь тернист. Некоторым, насколько я знаю, предлагают сыграть в юниорской лиге, а потом в сильнейшей. Конечно, мешает языковой барьер. Девчонки не учат английский язык, а он там необходим даже для учебы, поступления в университет. Без языка ты потратишь кучу времени на адаптацию. Надо готовиться и морально, и психологически», — цитирует Чистякова ТАСС.

PWHL была основана в 2023 году. Победителем первого розыгрыша турнира стала «Миннесота», обыгравшая в финальной серии «Бостон» со счетом 3-2.

Источник: ТАСС
Хоккей
0
Читайте также
Бой Махачев — Порье покажут на канале «Матч ТВ»
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Миннесота» обыграла «Бостон» и стала победительницей женской НХЛ